Володин объяснил, как Запад напрямую связан с кровопролитием в Израиле

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В эскалации палестино-израильского конфликта напрямую виноваты западные страны, которые бесконтрольно поставляли оружие Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на планерном заседании ГД.
«США вместе с Брюсселем наводнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто у них там управляет всем, взяли и перепродали его в страны Ближнего Востока», - прокомментировал ситуацию Володин.
По его словам, искать виновных в кровопролитии на территории Израиля и Палестины не стоит, их имена итак известны - Джозеф Байден, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц.
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Евгения Парфентьева