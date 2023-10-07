Володин оценил вклад Путина в развитие России и поздравил его с днём рождения

Фото: сайт Кремля
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя президента России Владимира Путина с днём рождения, заявил, что он спас Россию, сделав её сильным государством. Поздравление опубликовано в Telegram-канале депутата.
Сегодня, 7 октября, президент РФ Владимир Путин празднует день рождения. Главе государства исполнился 71 год.
Володин отметил, что до прихода к власти Владимира Владимировича, Россия стремительно разрушалась, в экономике наблюдался упадок, а граждане были брошены, поскольку никакие социальные обязательства перед ними не выполнялись.
Также он отметил, что это осознают и на Западе. Именно поэтому Вашингтон и Брюссель, стремясь развалить Россию, первым делом предпринимают попытки ударов по президенту.
В заключение своего поздравления Володин отметил, что единственным правильным путём в настоящее время станет консолидация вокруг Владимира Путина.
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Володин отметил, что до прихода к власти Владимира Владимировича, Россия стремительно разрушалась, в экономике наблюдался упадок, а граждане были брошены, поскольку никакие социальные обязательства перед ними не выполнялись.
«Владимир Владимирович спас Россию, сделал её сильной», – написал спикер Госдумы.
Также он отметил, что это осознают и на Западе. Именно поэтому Вашингтон и Брюссель, стремясь развалить Россию, первым делом предпринимают попытки ударов по президенту.
В заключение своего поздравления Володин отметил, что единственным правильным путём в настоящее время станет консолидация вокруг Владимира Путина.
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Анастасия Чинкова