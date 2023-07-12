Володин поручил комитету Госдумы проработать организацию выставки пораженной техники НАТО

Фото: сайт Кремля
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил Комитету по обороне проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют ее Украине.
В ходе заседания Госдумы, парламентарий выступил с предложением установить сожженную технику, которая направлялась союзниками Украины, рядом с посольствами тех стран, которые ее направили.
Он отметил, что нужно продемонстрировать именно то вооружение, которое НАТО отправляет Киеву для использования в боевых действиях против России.
Данный вопрос Володин поручил рассмотреть Комитету по обороне.
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Он отметил, что нужно продемонстрировать именно то вооружение, которое НАТО отправляет Киеву для использования в боевых действиях против России.
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Анастасия Крестьянова