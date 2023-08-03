Володин призвал Запад и США компенсировать нанесенный Африке ущерб

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США, Великобритания и Франция должны компенсировать странам Африки тот ущерб, который они им нанесли. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Володин отметил, что указанные страны угнетают африканский континент и достигли своего благополучия лишь благодаря гонению народов Африки. В настоящее время, США используют сырьевые ресурсы этих стран.
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