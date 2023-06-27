Володин распорядился проверить тех, кто уехал из России на фоне попытки мятежа

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету ГД проанализировать, кто из госслужащих пытался покинуть Россию 24 июня
Председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил просьбу председателю комитета Госдумы по безопасности о том, что следует проанализировать информацию о тех лицах, которые пытались покинуть Россию в минувшие выходные. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания.
Володин пояснил, что комитету ГД по безопасности необходимо объединить усилия с правоохранительными органами и проанализировать, кто во время событий в Ростове-на-Дону, произошедших в минувшие выходные, пытался выехать из РФ. Отмечается, что проверку следует провести в отношении тех лиц, кто занимает значимые должности.
Напомним, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин пытался устроить вооружённый мятеж 24 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Песков объяснил причину закрытия дела против Пригожина.
Володин пояснил, что комитету ГД по безопасности необходимо объединить усилия с правоохранительными органами и проанализировать, кто во время событий в Ростове-на-Дону, произошедших в минувшие выходные, пытался выехать из РФ. Отмечается, что проверку следует провести в отношении тех лиц, кто занимает значимые должности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Песков объяснил причину закрытия дела против Пригожина.
Анастасия Крестьянова