Володин рассказал, чем Россия ответит G7 на воровство активов

Во время программы «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона» у Трампа спросили, может ли он предложить Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента. Бывший глава Белого дома ответил на этот вопрос утвердительно, при этом назвав Карлсона «человеком со здравым смыслом».Не так давно издание The New Your Times опубликовало результаты опросов общественного мнения о поддержке Трампа в «колеблющихся» штатах. Как оказалось в пяти из шести таких штатов — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании — население больше доверяет Трампу, чем Байдену в вопросах экономики, внешней политики и миграции, причем перевес экс-президента составляет от 3 до 10 процентов голосов опрошенных. Джо Байден опережает Трампа на 2% лишь в Висконсине.