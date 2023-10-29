Володин рассказал, как РФ ответит на воровство её активов

Фото: сайт Кремля
Воровство замороженных российских средств потребует симметричного ответа.
Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Конфискация коснётся больших активов, которые принадлежат недружественным странам.
По его словам, конфискованы будут гораздо большие активы, которые принадлежат недружественным странам, чем замороженные на европейской территории средства РФ.
По данным спикера ГД, более 85 млрд евро потратил Евросоюз на поддержку киевского режима с прошлого года. Это дорого обошлось простым европейцам.
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«Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счёт них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от РФ симметричного ответа», - написал Вячеслав Володин.
По данным спикера ГД, более 85 млрд евро потратил Евросоюз на поддержку киевского режима с прошлого года. Это дорого обошлось простым европейцам.
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Мария Фирсова