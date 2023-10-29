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Володин рассказал, как РФ ответит на воровство её активов

29 октября 2023, 09:35
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Воровство замороженных российских средств потребует симметричного ответа.
Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Конфискация коснётся больших активов, которые принадлежат недружественным странам.
«Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счёт них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от РФ симметричного ответа», - написал Вячеслав Володин.

По его словам, конфискованы будут гораздо большие активы, которые принадлежат недружественным странам, чем замороженные на европейской территории средства РФ.

По данным спикера ГД, более 85 млрд евро потратил Евросоюз на поддержку киевского режима с прошлого года. Это дорого обошлось простым европейцам.

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#кремль
#госдума
#вячеслав володин
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Президент Ирана Раиси заявил, что Израиль перешел красные линии
29 октября 2023, 08:35

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Иран обвиняет Израиль в пересечении красных линий.
Такое заявление сделала пресс-службы иранского президента Эбрахима Раиси в социальной сети X.
 
«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», —сказано в публикации.
Ранее Раиси в интервью арабской Al-Jazeera рассказал, что Тегеран не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в конфликт вокруг сектора Газа. Но отверг обвинения в том, что Иран стоит за нападением ХАМАС на Израиль.

Сообщалось, что Иран не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов от вмешательства в палестино-израильский конфликт. По мнению иранского президента, поддержка Соединёнными Штатами своих союзников на Ближнем Востоке в итоге никак не повлияет на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем.

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#иран
#президент
#политика
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Британский журналист Стэнли: Шайка клоунов ведет США к краху
Telegraph: Обозреватель Стэнли заявил, что шайка клоунов ведёт США к краху
29 октября 2023, 07:18

Фото: iStock/rarrarorro

Нынешние политики США напоминают шайку клоунов, ведущих свою страну к краху. Об этом заявил обозреватель британского издания Telegraph Тим Стэнли.
По его мнению, последние действия властей США привели к тому, что Америка превратилась в политического и экономического банкрота.

В частности, отметил обозреватель, на это указывает «сочетание дряхлости Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональной политики Демократической партии и отказ республиканцев идти на компромиссы».

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#политика
#дональд трамп
#джозеф байден
#сша
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Al Jazeera: Иран отверг предостережения США по поводу конфронтации с Израилем
29 октября 2023, 05:42

Фото: iStock/Zeferli

Иран не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов от вмешательства в палестино-израильский конфликт. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси.
«Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться, но в то же время обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию (Израилю). В такой ситуации мы считаем это требование недействительным», — сказал Раиси. 

По мнению иранского президента, поддержка Соединёнными Штатами своих союзников на Ближнем Востоке в итоге никак не повлияет на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем.

Кроме того, Раиси отверг подозрения в том, что Иран каким-либо образом причастен к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Иранский президент подчеркнул, что силы сопротивления Палестины действуют абсолютно самостоятельно, без каких-либо приказов или советов из Тегерана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что полная поддержка Израиля со стороны США может привести к тому, что против Вашингтона откроют новые фронты. По словам главы иранской дипломатии, Соединенные Штаты советуют остальным странам продемонстрировать сдержанность, но при этом сами полностью оказались на стороне Тель-Авива.

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#израиль
#иран
#сша
#конфликт
#палестина
#хамас
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От обстрелов и бомбардировок Израиля в секторе Газа погибло уже 8 тысяч человек
29 октября 2023, 04:49

Фото: iStock/Racide

Количество погибших в секторе Газа в ходе обстрелов и бомбардировок со стороны Израиля превысило уже восемь тысяч человек. Половину этого числа составляют дети, сообщил Минздрав Палестины.
«За сутки число жертв увеличилось более чем на 300», — говорится в заявлении ведомства, которое привел телеканал Al Hadath.

Израильская армия приведена в высокий уровень боевой готовности на северной границе с сектором Газа. Об этом сообщил начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Говоря об «очень высоком уровне готовности»,  Халеви отметил, что дойти до поставленных целей будет нелегко, придётся преодолеть длинный путь.

Вечером 27 октября израильские военные вошли в северную часть сектора Газа. В наступлении принимали участие пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские войска. В ходе сильнейших с момента начала эскалации обстрелов потерь среди боевиков ЦАХАЛ обнаружено не было. Однако ранее член руководства палестинского движения ХАМАС Али Барака заявил, что ночное наземное наступление Израиля на сектор Газа провалилось. По его словам, израильская армия понесла огромные потери

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#израиль
#палестина
#гибель
#обстрел
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Украина просит о военной помощи ради продовольственной безопасности во всём мире
29 октября 2023, 04:31

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина призвала союзников увеличить военную помощь ради обеспечения продовольственной безопасности во всем мире. Об этом рассказали в Минэкономики страны.
С подобной просьбой Киев выступил в ходе встречи на Мальте советников по национальной безопасности и внешней политике. Украинский министр экономики Юлия Свириденко отметила, что для обеспечения продовольственной безопасности необходимы международные гарантии безопасности для поставок продовольствия из Черноморского бассейна.

По ее словам, Украине требуются противоракетные и противодронные боеприпасы для защиты портовой и логистической инфраструктуры в стране.

Кроме того, Киев просит обеспечить разминирование морских путей в Черном море, а также сопровождение страхования грузов.

Напомним, что в мальтийской встрече по Украине принимают участие 64 представителя в очном формате и ещё 10 по видеосвязи. Она позволит обменяться мнениями между Украиной, странами глобального Юга, «Группой семи» и странами Евросоюза. Будет проведено обсуждение так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, а также формулы мира в Европе по видению США и Евросоюза. Участники рассмотрят пять глобальных тем. К ним относятся ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергобезопасность, а также «восстановление территориальной целостности Украины».

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#украина
#помощь
#безопасность
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Полковник Макгрегор: Для США на Украине все закончится по вьетнамскому сценарию
29 октября 2023, 04:09

Фото: iStock/ValleraTo

США теряют интерес к Украине, и в конце концов просто уйдут оттуда, как когда-то ушли из Вьетнама. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
«Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине <...> в конце концов все закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдем», — сказал он.

Полковник отметил, что американцы постепенно теряют интерес к Украине. По его мнению, уже вскоре вашингтонская администрация учтет интересы граждан, которые не интересуются внешней политикой,  и просто «сменит тему».

Военные поставки и финансовая помощь США уже не смогут спасти от поражения в конфликте с Россией, которое становится все более очевидным. Об этом ранее заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер. Также Риттер с сарказмом констатирует, что администрация Вашингтона по-прежнему готова продолжать политику, которая приведет к гибели еще многих тысяч украинцев. А также отправлять на Украину самолеты, чтобы увидеть, как русские их сбивают в большом количестве.

Иностранные СМИ все чаще начинают отмечать, что Запад начинает уставать от растущих запросов Украины, а поддержка ее лидера Зеленского неуклонно падает. Его слова порой вызывают раздражение у союзников, которых он критикует за недостаточную активность. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на форуме по безопасности в Варшаве недавно заявил, что вооружения для Украины подходят к концу.

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#сша
#украина
#дуглас макгрегор
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Израиль предложил Эрдогану забрать в Турцию «нацистских убийц» из сектора Газа
29 октября 2023, 02:51

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану забрать в Турцию «нацистских убийц» из сектора Газа. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).
«Я вижу огромную поддержку Эрдоганом и его народом нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин, и я могу только предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал их издалека, но и взял их под свою защиту жить в Турции», — отметил министр.

Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн призвал всех диппредставителей, находящихся на территории Турции, покинуть страну и вернуться на родину. Глава израильского МИД отметил, что страна займётся переоценкой двусторонних отношений с Турцией.

Отмечается, что такое решение принято после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об объявлении Израиля «военным преступником», который в субботу проводит в Стамбуле митинг в поддержку Палестины. Данные турецких СМИ гласят, что в митинге принимает участие свыше 1,5 тысяч человек.

Турецкий лидер раскритиковал действия Тель-Авива в секторе Газа, отметив, что Анкара «не позволит убивать детей» в регионе. По мнению турецкого президента, атакующие сектор Газа и те, кто поддерживает эти атаки, проявляют признаки «психического заболевания».


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#сектор газа
#израиль
#турция
#реджеп тайип эрдоган
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Сенатор Пушков: Большинство стран не разделяют позиции США по Ближнему Востоку
29 октября 2023, 02:22

Фото: официальный сайт Совета Федерации РФ

Голосование по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной показало, что большая часть мировых государств отнюдь не разделяют позицию Соединённых Штатов Америки в ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в своём Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков, глава председатель Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
Политик напомнил, что за проект внесенной представителем Иордании резолюции в итоге проголосовали трое постоянных членов Совета Безопасности — Россия, Китай и даже Франция. А такие страны как, например, Германия и Британия и вовсе воздержались. При этом рядом с США и Израилем оказалось всего 12 стран.

«А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции "глобальному большинству», — заметил Пушков.

Напомним, что в минувшую пятницу, 27 октября, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает РБК. В поддержку документа высказались 120 государств, включая Российскую Федерацию, Китай, Францию, Египет и другие страны.

Против резолюции «О защите гражданского населения и соблюдении правовых и гуманитарных обязательств» голосовали 14 стран, среди которых Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай и Гватемала. Воздержались 45 государств, включая Великобританию, Канаду, Германию, Данию, Болгарию, Индию, Италию, Румынию, Украину и Сербию.

Однако глава министерства иностранных дел Израиля Итан Коэн написал в своем Telegram-канале, что еврейское государство решительно отвергает призыв Генеральной Ассамблеи к прекращению огня, назвав его «отвратительным». Он подчеркнул, что его страна намерена уничтожить ХАМАС, так же, как раньше мир решил проблему нацистов и ИГИЛ*.

*Запрещенная в России террористическая организация
#совет федерации
#израиль
#сша
#оон
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Военный эксперт Никулин: Наземная операция Израиля в Газе — это безумие
29 октября 2023, 01:26

Фото: iStock/Nancy_Anderson

Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа является безумием, заявил в эфире телеканала РЕН ТВ военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. Он считает, что ЦАХАЛ не удастся достичь заявленных израильским военным руководством целей.
«Израиль готов уничтожить сотни тысяч палестинцев, если не миллион, потому что по-другому уничтожить ХАМАС не получится. Но даже если всех боевиков ХАМАС в секторе Газа и удастся ликвидировать, их еще десятки тысяч по всему миру», — отметил Никулин.

Эксперт подчеркнул: действия ЦАХАЛ в палестинском анклаве способны вызвать лишь ещё больший всплеск терроризма, поскольку в результате появятся сотни тысяч боевиков, которые откроют целенаправленную охоту за гражданами еврейского государства.

Израиль перешёл ко второму этапу военного конфликта с Палестиной. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в телеобращении к гражданам страны 28 октября. Политик отметил, что целью второго этапа войны станет уничтожение инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и полное освобождение заложников.

В ночь на 28 октября израильтяне атаковали территорию сектора Газа с трех направлений: с суши, моря и воздуха. Проведя своеобразную «разведку боем», части ЦАХАЛ вернулись на исходные рубежи. В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что попытка проведения Израилем наземной военной операции полностью провалилась.

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#сектор газа
#израиль
#палестина
#война
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