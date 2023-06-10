Володин: Страны ЕС воюют против России

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«Страны Евросоюза воюют против нашей страны. Их военная техника и оружие, оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории РФ, атак на мирное гражданское население», - прокомментировал ситуацию Володин.
Напомним, ранее Володин заявил, что против России воюет Североатлантический альянс руками Украины. Парламентарий также подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель втянули Киев в войну, обещая им успех, однако, план «Барбаросса-2» рухнул.
Ранее «Радио 1» сообщало, как замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Украине предоставят алгоритм по вступлению НАТО.