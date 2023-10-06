В Госдуме обсудят выход из договора о запрете ядерных испытаний

РИА Новости / Владимир Федоренко
Совет Государственной Думы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
Володин обратил внимание на то, что недавно этот важный вопрос, который затрагивает безопасность РФ и ее жителей, поднял президент Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он также заявил, что ситуация в мире меняется, так как Штаты и Евросоюз пытаются развязать войну.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали в 1996 году, Россия признала и утвердила его в 2000-м. Но не все страны ратифицировали его, в том числе США и Китай. Но несмотря на это, государства, обладающие ядерным оружием, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.
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«Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», — заявил Володин.
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Алина Юрчак