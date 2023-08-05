Володин: Вашингтон готовит Тайваню участь Украины

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Намереваясь закупить вооружения для Тайваня за счет средств, выделенных на поддержку киевского режима, американский президент совершает ошибку и готовит Тайваню участь Украины. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Киевский режим не оправдал ожиданий западных союзников. Предвидя крах своей политики на украинском направлении, США ищут спасения в новом конфликте, чтобы сохранить хотя бы остатки своей рушащейся гегемонии. На словах придерживаясь доктрины «одного Китая», американская администрация делает все для того, чтобы Тайвань стал анти-Китаем. Если ООН не способна предотвратить очередной конфликт и обеспечить глобальную безопасность, то смысла в ее существовании ровно столько, сколько было в ликвидированной Лиге Наций, заключил Володин.
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Александр Бойцов