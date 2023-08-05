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Володин: Вашингтон готовит Тайваню участь Украины

05 августа 2023, 11:14

Фото: сайт Кремля

Намереваясь закупить вооружения для Тайваня за счет средств, выделенных на поддержку киевского режима, американский президент совершает ошибку и готовит Тайваню участь Украины. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В связи с очередной попыткой Соединенных Штатов спровоцировать новый геополитический конфликт, на этот раз направленный против Китая, у парламентария возникли большие претензии к Организации Объединенных Наций. Он считает, что ООН должна решительно осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая любой ценой сохранить себя в неприкосновенности.

Киевский режим не оправдал ожиданий западных союзников. Предвидя крах своей политики на украинском направлении, США ищут спасения в новом конфликте, чтобы сохранить хотя бы остатки своей рушащейся гегемонии. На словах придерживаясь доктрины «одного Китая», американская администрация делает все для того, чтобы Тайвань стал анти-Китаем. Если ООН не способна предотвратить очередной конфликт и обеспечить глобальную безопасность, то смысла в ее существовании ровно столько, сколько было в ликвидированной Лиге Наций, заключил Володин.

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#сша
#конфликт
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#администрация
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#оон
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Украина не имеет возможностей для восполнения запасов ядерного арсенала
05 августа 2023, 12:10

Фото: iStock/Gerasimov174

Украина уже не сможет восстановить ядерный арсенал, который был до СВО. Об этом заявил секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, его слова приводит в своём Telegram-канале издание «Страна.ua»
Он сообщил, что Украина вряд ли сможет восстановить свой арсенал, поскольку это очень сложно как с точки зрения политики, так и со стороны технологий.

Кроме того, Данилов уточнил, что есть страны, которых оружием снабжает НАТО. Однако пока неизвестно, будет ли это работать в отношении Украины.

Ранее, в апреле этого года, бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина способна за несколько месяцев создать новое ядерное оружие.

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#ядерное оружие
#украина
#вооружение
#сво
#нато
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Dawn: Бывший премьер Пакистана Хан приговорен к трем годам тюрьмы за мошенничество
05 августа 2023, 12:02

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Суд в Исламабаде приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана к трем годам тюремного заключения. Он был обвиняемым по делу о мошенничестве, связанным с продажей ценностей, хранившихся в Тошахане, государственной сокровищнице.
В октябре 2022 года избирательная комиссия лишила Хана парламентского мандата и права избрания или назначения в региональные либо федеральные законодательные органы страны, напоминает местное издание Dawn. Это произошло после того, как специальная комиссия установила, что экс-премьер продал 52 различных ценности и подарка, хранившихся в государственной сокровищнице, на сумму более 630 тысяч долларов.

9 мая нынешнего года бывшего премьера задержала экономическая разведка Пакистана. Его обвинили в коррупции и отмывании денег. Также Хан обвинялся в терроризме и организации беспорядков, так как после его ареста в стране начались народные волнения. Позже его выпустили под залог. Теперь по приговору суда Имран Хан будет отбывать трехлетнее тюремное заключение.

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#права
#ценности
#страны
#премьера
#комиссия
#разведка
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Захарова: Посольство США может обратиться в МИД РФ за разъяснениями по зерновой сделке
05 августа 2023, 10:40

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила представителю посольства США в Москве обратиться в ведомство для того, чтобы выяснить требования к восстановлению зерновой сделки, которые не может понять Вашингтон. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что координатор санкционной политики Госдепа США Джеймс О’Брайен заявил, что Вашингтон не понимает, чего требует Москва, поэтому ей нужно чётко дать все разъяснения.

Захарова, комментируя слова О’Брайена, сказала, что вся необходимая информация о выполнении второй части договорённости «черноморская инициатива», подписанной Генсеком ООН, имеется на сайте МИД России. Если этого недостаточно, то представитель консульства США может напрямую обратиться в ведомство.

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#мид рф
#мария сша
#зерновая сделка
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NYT: Зеленский признаёт, что Запад начнёт требовать проведения мирных переговоров с Москвой
05 августа 2023, 10:16

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что знает о намерениях Запада потребовать мирных переговоров с Москвой. Об этом сообщает газета New York Times.
Зеленский в беседе со своими дипломатами отметил, что ситуация накаляется и приведёт к тому, что Запад будет настойчиво требовать проведения мирных переговоров.

Кроме того, журналисты указывают на стремление президента Украины к сохранению поддержки Запада. Контрнаступление ВСУ, которое ничего не изменило, разочаровало западных коллег, поставляющих вооружение в огромных количествах. Теперь Киеву нужно срочно искать новую поддержку или пытаться вернуть прежнюю.

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#владимир зеленский
#украина
#европа
#сша
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Шойгу и Мантуров провели совещание по вопросам Гособоронзаказа
05 августа 2023, 09:09

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и вице-премьер России, глава министерства промышленности торговли РФ Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа в штабе объединенной группировки войск.
Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны России. В совещании также принимал участие начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Также министр обороны России Сергей Шойгу вручил боевые награды и именное оружие военнослужащим из группировки войск «Центр», отличившимся при выполнении боевых задач на Краснолиманском направлении. Он вручил бойцам ордена Мужества и «За заслуги перед Отечеством», знаки отличия «Георгиевский крест», медали «За отвагу». Офицеры, проявившие личное мужество, получили в награду именное стрелковое оружие.

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#медали
#оружие
#сергей шойгу
#награды
#министр
#минобороны
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Китай недоволен действиями российских пограничников
Bloomberg: Пекин потребовал от Москвы расследовать жесткое обращение с китайцами на границе с Казахстаном
05 августа 2023, 07:12

Фото: iStock/seungyeon_kim

Китайское посольство в Москве потребовало от российских властей официальных объяснений «жестким и чрезмерным» действиям пограничников РФ при задержании нескольких граждан Китая на российско-казахстанской границе. Об этом пишет американское издание Bloomberg.
Согласно официальному заявлению МИД Китая, опубликованному в социальной сети WeChat, 29 июля пятеро граждан КНР не смогли въехать в РФ с территории Казахстана, поскольку их туристические визы были аннулированы после четырехчасового допроса российскими пограничниками.

Пекин считает такие действия неправомерными на основании видео, которое предоставили сами участники этой истории, и настаивает на том, что Москва должна «немедленно выяснить причину происшествия и принять активные меры по недопущению подобных инцидентов в будущем».

Заметим, что со ни со стороны МИД России, ни со стороны ФСБ, в ведении которой находится российская погранслужба, до сих пор не поступило никаких комментариев по ситуации.

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#граница
#россия
#китай
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Французский политик Филиппо: США на пороге кардинальной смены курса по Украине
05 августа 2023, 06:53

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Данные последнего опроса американцев о поставках оружия Украине свидетельствуют о том, что Соединённые Штаты готовы отказаться от поддержки Владимира Зеленского и кардинально сменить курс в отношении Киева. Такое мнение высказал в своём Twitter французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Американское общественное мнение в шоке. CNN публикует опрос: 55 процентов американцев теперь против любой дополнительной помощи режиму Зеленского! <...> США собираются избавиться от своей марионетки?», — задался вопросом политик (цитата по РИА Новости).

Напомним, что согласно результатам опроса CNN более половины американцев выступают против одобрения очередных пакетов помощи Украине. 55% респондентов выступили против одобрения Конгрессом США дополнительных траншей помощи, 45%, наоборот, поддержали американское правительство.

Опрашивающие задали дополнительный вопрос о том, какой вид помощи должны осуществлять США. Так, 63% участников опроса заявили, что их страна должна собирать разведданные, 53% выступили за помощь в подготовке украинских военных, 43% заявили о поставках вооружения, а 17% – о необходимости участия американских военных в боевых действиях в зоне СВО.

Флориан Филиппо не впервые сильно критикует режим Зеленского и его поддержку со стороны Запада. Так, недавно он написал о том, что шестой президент Украины своими атаками по территории РФ намеренно приближает начало третьей мировой войны. А ещё раньше экс-депутат Европарламента заявил, что страны Североатлантического альянса могут ввести свои войска на Украину после провала контрнаступления Вооружённых сил Украины.

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#сша
#украина
#франция
#владимир зеленский
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Глава офиса Зеленского Ермак примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии
05 августа 2023, 03:45

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит делегацию страны на переговорах по ситуации в Украине, которые 5 и 6 августа состоятся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Об этом сообщает «Лента ру» со ссылкой на слова заместителя Ермака Игоря Жовквы.
Как рассказал Жовква, всего на саммите в Джидде ожидается участие более чем 40 государств, которые будут представлены политическими советниками, а также советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики.

Напомним, что Саудовская Аравия намерена провести в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласили представителей до 30 стран, кроме России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной такие государства, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия.

На встрече по Украине участники обсудят 10 подтем. Таким образом, планируется обсудить продовольственную, экологическую и энергетическую безопасности, освобождение заключенных и возможность создания военного трибунала. При этом планируется, что представители европейских стран предварительно соберутся для согласования тем.

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#украина
#саммит
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Блинкен: США приостановят часть экономической помощи Нигеру после мятежа
05 августа 2023, 03:23

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Соединённые Штаты приостанавливают финансирование ряда зарубежных программ помощи, связанных с Нигером, после произошедшего в этой африканской стране военного мятежа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера», — заявил он.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что предоставление гуманитарной и продовольственной помощи Нигеру продолжится.

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявило о готовом плане вторжения в Нигер,  Удар планируют нанести по военным Нигера, которые 27 июля устроили мятеж и государственный переворот. При этом ЭКОВАС объявили, что дают военным шанс сдаться и вернуть власть президенту Мохамеду Базуму.

Агентство Франс-Пресс со ссылкой на коммюнике нынешних властей сообщило, что правящий совет мятежников Нигера — Национальный совет спасения родины — объявил о прекращении полномочий четырех послов республики (во Франции, США, Нигерии и Того), а также подчеркнул, что незамедлительно ответит на любую агрессию со стороны ЭКОВАС.

AFP: Нигерийские мятежники денонсировали военные соглашения с Францией
Накануне свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в статье для газеты The Washington Post обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. По словам Базума, успех мятежников приведет к катастрофическим последствиям далеко за границами Нигера.

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#сша
#нигер
#помощь
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