Володин предсказал судьбу вернувшихся в РФ релокантов

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Председатель Государственной думы РФ скорректировал свое вчерашнее заявление о том, что местом размещения вернувшихся в страну релокантов мог бы стать Магадан. Депутат уточнил, что некоторые действия беглецов подпадают под статью УК РФ о государственной измене, а в этом случае место их дальнейшей дислокации будет определять суд.
Спикер обратился к главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискарёву, который долгое время работал в органах безопасности, следствия, прокуратуре, а потому знает места, которые можно предложить для проживания тем, кто поддерживал Украину, желал победы ей, а не своей стране, финансировал ВСУ. В качестве одного из таких мест сам Володин упомянул рудники.
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Александр Бойцов