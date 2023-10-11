Володин предсказал судьбу вернувшихся в РФ релокантов

Председатель Государственной думы РФ скорректировал свое вчерашнее заявление о том, что местом размещения вернувшихся в страну релокантов мог бы стать Магадан. Депутат уточнил, что некоторые действия беглецов подпадают под статью УК РФ о государственной измене, а в этом случае место их дальнейшей дислокации будет определять суд.