Володин: За депутатами в регионах закрепят исключительно отечественные автомобили

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Каждый депутат Госдумы обеспечивается для осуществления своих полномочий в регионе автомобилем, арендуемым органом исполнительной власти. Парламентарии решили использовать для этих целей машины только отечественного производства.
Володин также сообщил, что с сотрудниками Управления делами президента обсуждался вопрос обеспечения Госдумы служебным автотранспортом в городе Москве. Было решено, что по мере износа и выбытия замена будет производиться только на отечественные марки машин. Такой подход поможет развитию отечественной автомобильной промышленности. А бюджетные деньги пусть остаются в России, заключил спикер Государственной думы.
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