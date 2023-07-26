Фото: сайт Кремля
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя, а ставка на западное оружие не сработала.
По его словам, расхваленная натовская техника горит на поле ведения боевых действий. Володин также прокомментировал высказывание генсека альянса Йенса Столтенберга, который заявлял, что бойцов украинских подразделений начали тренировать еще в 2014 году.
Спикер Госдумы подчеркнул, что на протяжении нескольких лет, НАТО пыталось остановить развитие России, что могло бы привести к ее разрушению. Взращивая русофобию на Украине, наставники альянса снабжали Киев оружием и наемниками.
Володин добавил, что президент России Владимир Путин не дал возможность реализовать преступные замыслы объединения, начав СВО.
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Спикер Госдумы подчеркнул, что на протяжении нескольких лет, НАТО пыталось остановить развитие России, что могло бы привести к ее разрушению. Взращивая русофобию на Украине, наставники альянса снабжали Киев оружием и наемниками.
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Анастасия Крестьянова