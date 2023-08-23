Володин заявил о сумасшествии польских властей

Фото: kremlin.ru
Самая большая проблема Польши – это ее сумасшедшие власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Совершенно очевидно, Дуда и его партия для сохранения личной власти готовы пойти на многое. В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии? Из этого всего можно сделать вывод: сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши», - прокомментировал ситуацию Володин.
По мнению спикера ГД, Польша имитирует внешнюю угрозу, чтобы запугать своих граждан и вынудить их проголосовать за нынешнее руководство страны (выборы пройдут 15 октября).
Читайте также:
NYT: Жители Польши осудили власти из-за утверждения об угрозе со стороны России
Wiadomosci Wrocław: Толпа из 17 поляков избила двоих украинцев из-за их национальности
WNP: В Гданьске два пьяных украинца разнесли польский хостел
Евгения Парфентьева