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Володин: Зеленского ожидает судьба Саакашвили

08 августа 2023, 08:41

Фото: сайт Кремля

Судьба Зеленского будет такой же, как у экс президента Грузии Саакашвили. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, добавив, что все марионетки Вашингтона и Брюсселя заканчивают одинаково — от них избавляются, перестав в них нуждаться.
Парламентарий напомнил, что режим Саакашвили с самого начала был откровенно русофобским. Его поддерживали НАТО и Евросоюз, финансировали, снабжали оружием, обучали военных. То же самое позже повторилось и на Украине.

Позже Саакашвили, став ненужным Западу, будет осужден у себя на родине. С Украины его депортировали, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, которые совершил будучи президентом Грузии.


История повторяется, но теперь уже на Украине. Запад уже устал от Зеленского и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики в последнее время Об этом открыто говорят в Великобритании, и даже в Польше.

Саакашвили сейчас изгой, военный преступник, отбывающий срок в тюрьме. То же самое ожидает и Зеленского, заключил Вячеслав Володин.

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#история
#вячеслав володин
#наказание
#режим
#нато
#евросоюз
#запад
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Депутат Константинов объяснил причину отказа Зеленского от мирных переговоров
08 августа 2023, 08:01

Фото: РИА Новости/Стрингер

Москва не раз заявляла, что готова к переговорам с Украиной, но киевские власти запретили их на законодательном уровне. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов объяснил, почему Зеленский и украинская верхушка боятся прекращения конфликта.
По словам депутата, прекращение конфликта или его «заморозка» грозят Зеленскому и всему киевскому руководству личным крахом. Всем уже понятно, что на фоне провала контрнаступления мирные переговоры являются для Украины единственным шансом избежать национальной катастрофы. Но руководство Киева истерично отвергают любые мирные инициативы именно потому, что они держатся у власти только до тех пор, пока продолжается конфликт, пока на Украину поступает финансовая помощь Запада, одновременно пополняя их личные счета, передает РИА Новости.

Как отметил Константинов, любая «заморозка» конфликта запустит процесс «разморозки» мозгов украинцев. И тогда у них возникнет много вопросов к правителям и лично к Зеленскому, на которые те не смогут ответить. Поэтому прекращение военных действий стало бы для них личной катастрофой, заключил депутат.

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#конфликт
#депутат
#переговоры
#украина
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Украинский пленный раскрыл правду о контрнаступлении ВСУ
Пленный ВСУ рассказал, что Киев бросает на Старомайорское неподготовленных бойцов
08 августа 2023, 07:20

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинское командование отправляет на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленных военных. Об этом рассказал попавший в российский плен Юрий Герасимчук.
Мужчина был взят в плен в начале августа при попытке штурма села Старомайорское. До этого он охранял один из украинских аэродромов. По его словам, он не проходил срочную службу и ранее оружия в руках не держал. Его часть отправили для участия в контрнаступлении ВСУ.

«Нам не говорили, что мы будем штурмовиками. Нам сказали, что мы будем охранять уже отвоёванные территории. Либо максимум будем на обороне стоять. И уже на месте нам сказали: вы в курсе, что вы ДШР? Десантно-штурмовая рота», - цитирует РИА Новости Герасимчука.

Он уточнил, что его командир при этом заявил, что ему все равно, если они погибнут, так как в таком случае просто пришлют новых. При этом встретив российских военных при попытке штурма населенного пункта группа Герасимчука добровольно сдалась в плен. При этом у Герамсичука на Украине остался 10-летний сын, по которому он очень скучает.

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#мужчина
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#новости
#всу
#сын
#контрнаступление
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Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон ответил на все вопросы Москвы по зерновой сделке
08 августа 2023, 06:33

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью французскому радио, что Соединённые Штаты решили вопросы России о «зерновой сделке», но Москва не реагирует на это и пока не собирается возвращаться к участию в черноморской зерновой инициативе. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте американского госдепартамента.
«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены.<...> Мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее», — заявил госсекретарь.

По словам Блинкена, предложение от ООН, отвечающее на озабоченности России, сейчас на повестке. Но Москва до сих пор не ответила на него.

Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину.

Как отметил российский президент Владимир Путин, ни одно из условий РФ по зерновой сделке так и не выполнили, пишет Путин. В первую очередь это касается вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, а также прекращения препятствий для безвозмездных поставок Россией минеральных удобрений африканским странам. В этих условиях очередное продление зерновой сделки, окончательно утратившей свое гуманитарное предназначение, потеряло всякий смысл.

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#россия
#сша
#зерновая сделка
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Французские сенаторы написали Макрону о крахе в Африке
08 августа 2023, 05:34

Фото: iStock/SimonLucas

94 французских сенатора написали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором рассказали о проблемах Пятой республики на африканском континенте. Об этом 8 августа написало издание Le Figaro.
По мнению подписантов, среди которых, например, председатель комиссии Сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон, французская Африка постепенно становится «военной российской Африкой, экономически китайской Африкой и дипломатически американской Африкой».

«Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, — отвергли Францию, французские силы, французские предприятия», — цитирует письмо газета, называя среди проблемных для Парижа стран также Кот-д'Ивуар, Сенегал, Алжир, Тунис и Марокко.

После провала французского военного вмешательства в 2014 году, по мнению сенаторов, в Африку пришла группа «Вагнер» — в том числе в те страны, лидеры которых объединяют население своих стран против «былой колониальной власти».

Французский политик Филиппо призвал Париж научиться разговаривать с Африкой на равных
Члены французского сената заявили президенту, что ранее дружественная Парижу Африка теперь перестала понимать Францию, все чаще оспаривая ее роль и присутствие на Чёрном континенте.

Лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо считает, что из-за прошлых дипломатических ошибок западных правительств, на Африканском континенте растут антизападные настроения, в их числе и антифранцузские. Комментируя ситуацию в Нигере, Филиппо отметил, что в данный момент там «затрагиваются стратегические интересы Франции». Он отметил, что французская сторона получала 18% поставок урана для атомных станций из Нигера, где находится и французская «военная база с 1,5 тыс. солдат».

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#франция
#африка
#нигер
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У мятежного Нигера появился новый премьер
Al Hadath: Мятежники назначили новым премьером Нигера бывшего министра финансов Али Махамана Ламина Зейна
08 августа 2023, 03:16

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Верховный орган мятежников Нигера — Национальный совет спасения Родины (НССР) — в понедельник 7 августа назначил нового премьер-министра этой африканской страны. Им стал 58-летний Али Махаман Ламин Зейн — экономист и бывший глава министерства финансов Нигера. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Политик возглавлял финансовое ведомство Нигера с 2003 по 2010 годы. Также он успел побывать представителем Африканского банка развития (АБР) в Нджамене (Чад) и занимал должность представителя АБР в Кот-д'Ивуаре и Габоне.

Ранее мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера.

Мятежники в Нигере заявили о подготовке интервенции двумя странами Центральной Африки
Национальный совет спасения родины объявил о прекращении полномочий четырех послов республики (во Франции, США, Нигерии и Того), а также подчеркнул, что незамедлительно ответит на любую агрессию со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Это произошло после того, как глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре заявил, что сообщество стран Западной Африки пригрозило военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума.

Напомним, что 27 июля нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Также по всей стране был объявлен комендантский час. При этом президент Базум отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.

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Мятежники в Нигере заявили о подготовке интервенции двумя странами Центральной Африки

#нигер
#премьер-министр
#минфин
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CNN: Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с мятежниками
08 августа 2023, 01:35

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер, где провела «откровенные и довольно сложные переговоры» с представителями мятежников, захвативших власть в этой стране в конце июля. Об этом сообщает американский телеканал СNN.
По сообщению телеканала, Нуланд провела встречу с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками.

Как рассказала журналистам сама Нуланд, ей при этом отказали во встрече как с отстраненным от власти президентом африканской страны Мохамедом Базумом, так и с генералом Абдурахманом Тчиани, который ранее возглавил Национальный совет спасения родины.

Мятежники в Нигере заявили о подготовке интервенции двумя странами Центральной Африки
По ее словам, мятежники отвергли призыв Соединенных Штатов к восстановлению демократии и порядка, хотя Нуланд во время переговоров «ясно дала понять, что на кону находятся отношения с Нигером».

Накануне повстанцы в Нигере заявили о блокировке воздушного пространства страны в ответ на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.


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#сша
#нигер
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На Украине признали наличие разногласий на саммите в Джидде
08 августа 2023, 01:05

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что в ходе переговоров в Джидде не удалось согласовать все пункты предложенного киевской стороной «формулы мира». Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».
По его словам, согласия не удалось достичь со странами Глобального Юга по «тяжелым пунктам» — в частности, об ответственности России и ее руководства.

 «Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается. Еще нужно работать со странами Глобального Юга по тяжелым пунктам, как то — ответственность российского руководства. Но не потому, что они против, а потому что им нужно больше объяснений, как это будет происходить»,— рассказал Ермак (цитата по РБК).

 По словам Ермака, для утверждения мирного плана Зеленского, скорее всего, потребуется два саммита, на одном из которых будет принято рамочное соглашение, а на втором план будет доработан. 

МИД: без участия России никакие встречи по Украине не имеют добавленной стоимости
Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу, так как на него не пригласили Россию. По словам Ульянова, на данный момент реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и мероприятиями, которые носят пропагандистский характер.

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#украина
#россия
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«Ъ»: В Бундестаге выступают за поставку Украине ракет Taurus
08 августа 2023, 00:31

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Представители всех трех партий, входящих в правящую коалицию ФРГ высказались за передачу Киеву крылатых ракет Taurus. до сих пор в правительстве Германии выступали против этого, опасаясь, что передача подобных вооружений приведет к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Контрнаступление застопорилось, Украина не имеет какой бы то ни было серьезной авиации для поддержки. Тут остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus, посредством которых украинская армия могла бы преодолеть созданные россиянами минные поля и отвоевать территорию», — заявил на днях в интервью изданию Der Spiegel Андреас Шварц — представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию.

До этого за поставки этих вооружений уже выступали представители двух других коалиционных партий — «Зеленых» и Свободной демократической партии Германии, но социал-демократы, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, относились к этому со скепсисом.

Ранее советник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По словам советника командования ВСУ, подобное вооружение показало свою эффективность в ходе ударов силами украинских формирований по складам российского оружия и мостам.

Министр обороны ФРГ вновь высказался против поставок дальнобойных ракет Киеву
В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что принятие решений по поводу поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока не является приоритетом в вопросе военной поддержки Украины, выразив опасения, связанные с передачей подобного вооружения Киеву.

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#германия
#украина
#фрг
#ракета
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Asharg News: Премьер Нигера опроверг информацию о наличии в стране бойцов «Вагнера»
07 августа 2023, 23:18

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Подразделения частной военной компании «Вагнер» не находятся в Нигере. Об этом заявил премьер-министр страны Ухумуду Махамаду в эфире саудовского телеканала Asharg News. Политик находится в Париже после того, как 27 июля в Нигере произошел военный переворот, отстранивший от власти президента Мохамеда Базума.
«Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно. На границе между Мали и Нигером нет сил "Вагнера"», — заявил Ухумуду Махамаду.

По его словам, сейчас на границе двух стран находятся не бойцы ЧВК, а исламистские группировки, и для того, чтобы попасть в Нигер, членам «Вагнера» сначала пришлось бы их уничтожить. 

Ранее агентство Associated Press cообщило, что один из лидеров мятежа в Нигере генерал Салифу Моди обратился за помощью к ЧВК «Вагнер».

Мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера.

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#нигер
#африка
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