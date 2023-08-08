Фото: сайт Кремля
Судьба Зеленского будет такой же, как у экс президента Грузии Саакашвили. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, добавив, что все марионетки Вашингтона и Брюсселя заканчивают одинаково — от них избавляются, перестав в них нуждаться.
Парламентарий напомнил, что режим Саакашвили с самого начала был откровенно русофобским. Его поддерживали НАТО и Евросоюз, финансировали, снабжали оружием, обучали военных. То же самое позже повторилось и на Украине.
Позже Саакашвили, став ненужным Западу, будет осужден у себя на родине. С Украины его депортировали, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, которые совершил будучи президентом Грузии.
История повторяется, но теперь уже на Украине. Запад уже устал от Зеленского и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики в последнее время Об этом открыто говорят в Великобритании, и даже в Польше.
Саакашвили сейчас изгой, военный преступник, отбывающий срок в тюрьме. То же самое ожидает и Зеленского, заключил Вячеслав Володин.
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Позже Саакашвили, став ненужным Западу, будет осужден у себя на родине. С Украины его депортировали, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, которые совершил будучи президентом Грузии.
Саакашвили сейчас изгой, военный преступник, отбывающий срок в тюрьме. То же самое ожидает и Зеленского, заключил Вячеслав Володин.
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Александр Бойцов