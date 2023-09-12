Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ

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Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Волож останется в санкционном списке еще минимум полгода.
Напомним, сооснователь интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям Евросоюза запрос с просьбой исключить его из санкционных списков. Адвокаты бизнесмена обратились в органы Евросоюза с просьбой отменить санкции, принятые в отношении Воложа. Официальные лица ЕС рассмотрели запрос в сентябре.
Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года.
Ранее сообщалось о том, что Европейский союз исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова.
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Напомним, сооснователь интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям Евросоюза запрос с просьбой исключить его из санкционных списков. Адвокаты бизнесмена обратились в органы Евросоюза с просьбой отменить санкции, принятые в отношении Воложа. Официальные лица ЕС рассмотрели запрос в сентябре.
Ранее сообщалось о том, что Европейский союз исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова.
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Екатерина Коршунова