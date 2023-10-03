«Вопреки»: Байден сделал неожиданное заявление о Киеве

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Американский лидер Джозеф Байден намерен продолжать поддерживать Украину, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
«Байден был нацелен сообщить, что его администрация привержена поддерживать Украину вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в конгрессе», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
3 октября Байден провел телефонный разговор со своими коллегами, в ходе которого обсуждалось продолжение помощи Украине.
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Евгения Парфентьева