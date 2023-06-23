Воробьёв на встрече со штабом общественной поддержки назвал цель своей команды

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Здесь собрались уважаемые, вовлечённые во все важные процессы нашей страны и нашего Подмосковья люди. Цель нашей команды – перемены к лучшему, добрые перемены. Чтобы дети получали качественное образование, здравоохранение было на должном уровне, развивался транспорт. Проблем много. Главное, чтобы они решались», – сказал Воробьёв.
«Хочу поздравить всех жителей Подмосковья с тем, что наш губернатор остаётся с нами, что принял решение баллотироваться снова. У меня нет сомнений, что жители вас выберут. Мы знаем вас, Андрей Юрьевич, как человека невероятно ответственного, сопереживающего, очень умного и умеющего свой жизненный опыт и интеллектуальный багаж использовать для решения проблем людей», – сказала Симоньян.
«Добровольцы, люди, которые уходили на передовую из Московской области, возвращаются сюда и чувствуют поддержку, получают качественное лечение, протезирование и прочую помощь, которая имеет первостепенное значение для семей военнослужащих, добровольцев, мобилизованных. Это большая работа», – отметил Хахриков.
«Андрей Юрьевич, спасибо вам большое за внимание к здравоохранению Московской области. По вашему поручению открылся центр экзопротезипрования пациентов с ампутационными культями. Он очень востребован. Приятно, когда работаешь и имеешь материальную базу, понимание со стороны руководства области», – заявил Бутаев.
«Губернатор имеет непосредственное отношение к спорту, играет в хоккей, а где спорт – там дисциплина, патриотизм, любовь к своей стране. Я уверен, что с таким подходом и с таким губернатором у нас будет всё хорошо, все задачи будут выполнены», – сказал Лебедев.
«Так получилось, что мы знакомы заочно с 1988 года, служили в одной дивизии. И Андрею Юрьевичу выпало сложное время. Поэтому он с молодых лет знает, что такое служить своей стране», – добавил Лысюк.
«Я работаю учителем уже 10 лет. За это время произошло много качественных изменений в системе образования Подмосковья. Прежде всего, это строительство большого количества школ. Не забывают и о реконструкции старых, которые уже морально устарели. Качество образования зависит от учителей и от материально-технического обеспечения. Сейчас подмосковные школы получают современное оборудование», – сказал Лутовинов.
«Московская область – центр науки и производства, мощнейший кластер, где исторически формировались институты, научно-исследовательские центры. В Подмосковье все направления хорошо развиваются, потенциал сумасшедший. Возрождается тонкая органическая химия. Мы с вами будем единственными на территории России, кто создаст отечественное производство молекул для средств защиты растений. Это станет возможным благодаря очень серьезной областной поддержке», – отметил Каракотов.Выборы губернатора Московской области будут проходить с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет очно и онлайн. Для участия в электронном голосовании нужно подать заявление через портал госуслуг с 24 июля по 4 сентября.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв познакомил с работой подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества» общественных деятелей.