Воробьёв: наша задача – сделать Подмосковье регионом-лидером

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор приветствовал жителей Пушкинского городского округа, пришедших на отчёт главы муниципалитета
Андрей Воробьёв приветствовал жителей Пушкинского городского округа, пришедших послушать ежегодный отчёт главы муниципалитета Максима Красноцветова. Губернатор Московской области поблагодарил всех, кто помогает претворять в жизнь важные преобразования.
Губернатор подчеркнул, что каждое время несёт свои вызовы, и нужно их преодолевать, как это было с пандемией коронавируса.
Ранее Воробьёв заявил, что дольщики проблемного пушкинского ЖК «Пушкарь» начнут получать квартиры в августе.
«Здесь присутствуют люди, на которых мы опираемся в работе, кто неравнодушен, знает городской округ, вовлечён во все важные процессы. Обо всех достижениях на отчётах доходчиво и профессионально информируют наши главы. Сегодня Максим Валерьевич расскажет, что удалось сделать. А моя задача – сказать о самом главном, о нашей идеологии, стратегии. Мы можем обеспечить заметные перемены в таком большом регионе, когда каждый на своём месте поймёт, насколько важен его труд. Наша задача – объединить тех, от кого зависит жизнь округа, чтобы продолжать обеспечивать перемены, чтобы Подмосковье стало регионом-лидером», – сказал Воробьёв
«Сейчас, на мой взгляд, стоит более сложный вызов, и нам, как никогда, нужно сплочение. Именно поэтому свой отчёт перед жителями я назвал «Подмосковье – мы вместе!». Считаю, что наши военные, правоохранительный блок, все, кто задействованы в СВО, находятся на передовой, нуждаются в поддержке. А их семьям необходимо особое внимание и забота», – подчеркнул Воробьёв.На отчёт главы Пушкинского были приглашены близкие героев, находящихся в зоне боевых действий. В 2022 году в Пушкине открылся Центр поддержки участников СВО и их родных. Волонтёры собирают помощь для бойцов, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, организуют выезды в новые российские регионы и к линии соприкосновения.
Ранее Воробьёв заявил, что дольщики проблемного пушкинского ЖК «Пушкарь» начнут получать квартиры в августе.
Лора Луганская