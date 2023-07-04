Воробьёв оценил работу правоохранителей и экстренных служб в период КТО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил правоохранительный блок региона за профессиональную работу в период режима контртеррористической операции, объявленного 24 июня. Он провёл оперативное совещание с силовиками.
«Наша встреча посвящена вопросам безопасности, взаимодействия по самым разным, важным направлениям в жизни большого региона - Подмосковья. Хотел бы поблагодарить весь правоохранительный блок за взаимодействие в рамках КТО. Прежде всего, это ФСБ и МВД. Это было очень ответственное время. И руководство муниципалитетов, и мы старались сделать всё, чтобы обеспечить безопасность жителей», – сказал Воробьёв.Он отметил и эффективное сотрудничество с подмосковным ГИБДД.
«Хочется выделить главное – наше партнёрство с Госавтоинспекцией в части снижения травматизма и аварийности на дорогах. Мы все прекрасно видим, что летом наше Подмосковье заметно растёт, и вопросы безопасности, в том числе на дорогах, требуют пристальной координации», – отметил глава региона.На совещании также обсуждали вопрос миграционной политики. По словам Воробьёва, эта тема волнует жителей разных муниципалитетов Подмосковья, особенно востока области.
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