Воробьев первым зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Московской области

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Решением ИКМО первым зарегистрирован в качестве кандидата на должность Губернатора Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что он был выдвинут Московским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Сейчас на рассмотрении в ИКМО находятся документы Александра Наумова – выдвинут Московским областным отделением партии «КПРФ», Кирилла Жигарева –выдвинут Московским областным отделением партии «ЛДПР», Анатолия Никитина – выдвинут Региональным отделением партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», Бориса Надеждина – выдвинут Региональным отделением партии «Гражданская инициатива».
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Татьяна Лаврова