Воробьёв поблагодарил за выдвижение кандидатом на выборах губернатора Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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«Я очень благодарен команде, благодарен каждому, кто родился, кто живёт, кто самореализовался в Подмосковье, в самых разных уголках этого прекрасного края! Уверен, что всех нас объединяет искренняя любовь и желание обеспечить те самые перемены, о которых мы часто говорим. Я очень рассчитываю, уважаемые друзья, коллеги, на дальнейшую совместную работу, на желание доказать, что наше любимое Подмосковье может и должно быть лидером для кого, чтобы качество жизни здесь постоянно менялось», – сказал Воробьёв, выступая на конференции.Выдвижение прошло путём голосования в Московском областном отделении партии. Среди предложенных кандидатов Андрей Воробьёв набрал 380 голосов, Ольга Забралова – пять, Александр Толмачёв – три.
«380 делегатов подмосковной «Единой России» проголосовали сегодня за моё выдвижение на предстоящих выборах губернатора Московской области. Спасибо за доверие и поддержку! Рассчитываю на дальнейшую совместную работу. Вместе мы сделаем так, чтобы было реализовано всё, чего требуют от нас жители, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше», – написал позже губернатор в своём телеграм-канале.Как напоминает пресс-служба губернатора и правительства Московской области, с 2013 года губернатор и его команда проделали большую работу. В регионе – сильная и устойчивая экономика, построены сотни новых социальных и транспортных объектов. По инициативе губернатора в Подмосковье создана одна из самых эффективных систем обратной связи с людьми – «Добродел».
Первый в России Центр управления регионом тоже появился в регионе. С началом СВО в Московской области в каждом городском округе запустили центры помощи мобилизованным и их семьям.
Ранее сообщалось, что Мособлдума назначила выборы губернатора на 10 сентября.