Воробьёв пожелал главе Зарайска Петрущенко продолжать перемены в муниципалитете

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор приехал на ежегодный отчёт руководителя городского округа
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приветствовал жителей городского округа Зарайск, собравшихся в центре досуга «Победа» на ежегодный отчёт главы муниципалитета Виктора Петрущенко. Губернатор пожелал ему реализовать все планы, чтобы сделать жизнь людей ещё более комфортной.
Его первая рабочая поездка в качестве исполняющего обязанности губернатора Подмосковья в ноябре 2012 года была именно в Зарайск. Тогда Воробьёв признался, что среди прочих проблем особое впечатление произвёл детсад «Дюймовочка», где за 95 лет не было ни одного капремонта. С тех пор в муниципалитете произошло много перемен – отстроили новый садик и другие детские учреждения.
Петрущенко поблагодарил губернатора за поддержку.
В своём отчете глава заявил, что с 2018 по 2022 годы в округе было проложено более 20 дорог общей протяжённостью 25 км. Активно реализуется программа благоустройства. Уже обновили парк «Беспятовская роща», площадь Революции и ул. Красноармейскую, набережную реки Осётр и другие объекты. К 1 сентября закончат реконструкцию площади у Зарайского Кремля и ул. Музейной.
В округе завершается программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. В новую войдут 25 домов старого жилфонда, признанные аварийными до 2022-го.
В муниципалитет реализуют крупные инвестпроекты. Так, в этом году завершено строительство комплекса очистки, сушки и хранения сельхозкультур с объёмом инвестиций 70 млн рублей.
Активно идёт работа в сфере ЖКХ. За 2021-2022 годы реконструировано 16 котельных. В этом году приступили к строительству станции водоочистки в деревне Летуново, модернизации теплосетей.
В Зарайской Центральной больнице заменено рентген-оборудование, установлены аппараты КТ и МРТ. В этом году там откроют кабинет с новым цифровым маммографом. В 2024 году в округе завершится капремонт главного корпуса ЦРБ и откроется долгожданная школа на 825 мест.
До 2025 года в Зарайске газифицируют 10 населённых пунктов в рамках президентского проекта социальной газификации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв проверил ход благоустройства площади у Зарайского кремля.
«Рад всех видеть в зале. Сегодня, Виктор Анатольевич, у вас отчёт. Желаю вам успешно его пройти. Наша жизнь состоит из постоянных изменений, вызовов, проблем и вопросов. Нужно взаимодействовать друг с другом. Мы часто говорим, что мы – команда. Знаю, что в зал приглашены люди, которые своим трудом, поступками, вовлечённостью делают много добрых дел. Мы на вас очень рассчитываем», – сказал Воробьёв.
Петрущенко поблагодарил губернатора за поддержку.
«Хотел бы от себя лично и от всего зала сказать вам, Андрей Юрьевич, огромное спасибо за перемены. Это и котельные, и городские очистные сооружения. Самое главное – мы сделали 20 дорог, в этом году делаем ещё три. Это те населенные пункты, куда не могли проехать скорая или пожарная машины. Произошла большая революция в здравоохранении. Работают высококлассные специалисты, у нас одно из лучших оборудований – МРТ, КТ», – отметил Петрущенко.На отчёт собралось около 300 человек – предприниматели, общественники, представители боевого братства, участники СВО с семьями, волонтёры, священники, работники культуры и образования, депутаты, руководители территориальных управлений.
В своём отчете глава заявил, что с 2018 по 2022 годы в округе было проложено более 20 дорог общей протяжённостью 25 км. Активно реализуется программа благоустройства. Уже обновили парк «Беспятовская роща», площадь Революции и ул. Красноармейскую, набережную реки Осётр и другие объекты. К 1 сентября закончат реконструкцию площади у Зарайского Кремля и ул. Музейной.
В округе завершается программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. В новую войдут 25 домов старого жилфонда, признанные аварийными до 2022-го.
В муниципалитет реализуют крупные инвестпроекты. Так, в этом году завершено строительство комплекса очистки, сушки и хранения сельхозкультур с объёмом инвестиций 70 млн рублей.
Активно идёт работа в сфере ЖКХ. За 2021-2022 годы реконструировано 16 котельных. В этом году приступили к строительству станции водоочистки в деревне Летуново, модернизации теплосетей.
В Зарайской Центральной больнице заменено рентген-оборудование, установлены аппараты КТ и МРТ. В этом году там откроют кабинет с новым цифровым маммографом. В 2024 году в округе завершится капремонт главного корпуса ЦРБ и откроется долгожданная школа на 825 мест.
До 2025 года в Зарайске газифицируют 10 населённых пунктов в рамках президентского проекта социальной газификации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв проверил ход благоустройства площади у Зарайского кремля.
Лора Луганская