Воробьёв: в Подмосковье работают более 60 ТИКов и около 4 тыс УИКов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В зале присутствуют опытные члены избирательной комиссии и те, кто стоял у истоков системы. Есть коллеги, которые возглавляют ТИКи 20 лет. Работа, которую вы делаете, принципиально важна. У нас 61 ТИК и почти 4 тыс УИКов», – сказал Воробьёв.
«Затем состоятся большие президентские выборы. Форум посвящён тому, чтобы эти три ответственных дня были абсолютно прозрачными и удобными. Важно, чтобы максимальное количество людей пришло на избирательные участки. Наш президент всегда говорит, что легитимность выборов – это святое. Мы в этом заинтересованы», – сказал глава региона.Участники форума обсудили принципы и стандарты работы членов УИКов, открытость и прозрачность избирательных процедур, правовое просвещение избирателей, техники реагирования на провокации, особенности дистанционного электронного голосования.
«Московская область – один из мощнейших избирательных регионов, он на втором месте в стране по количеству избирателей – их 6 млн. Важно, что вы активно работаете с молодыми, уделяете им много внимания. Именно поэтому в Подмосковье процент молодых людей в комиссиях выше, чем по России – 22%. Это дорогого стоит», – сказала Памфилова.Отличившимся сотрудникам региональной и территориальных избирательных комиссий Воробьёв вручил награды. Это медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и III степеней. Некоторые удостоены почётного звания «Заслуженный юрист Московской области и Благодарности губернатора Подмосковья.
Ранее стало известно, какие выборы пройдут в Подмосковье в Единый день голосования.