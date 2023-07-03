Воробьёв: в Подмосковье работают около 6 тыс сотрудников ГИБДД

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздников. Он отметил, что в Подмосковье работают около 6 тыс сотрудников Госавтоинспекции.
«Сегодня хочу начать с поздравления сотрудникам Госавтоинспекции. В каждом городе, в каждом населённом пункте на большом количестве федеральных, региональных и муниципальных дорог работают сотрудники ГИБДД. От эффективности, технологичности их работы, от вовлечённости в те или иные ситуации зависят безопасность и комфорт наших граждан. Хочу поздравить и поблагодарить всех порядка 6 тыс сотрудников Госавтоинспекции. На протяжении долгого времени мы стараемся снизить травматизм на дорогах, всегда видим желание сотрудничать», – сказал губернатор на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.Он передал благодарность сотрудникам ГИБДД за новые подходы. Как отметил Воробьёв, в Подмосковье каждый год снижается травматизм и смертность в ДТП. Всё, что касается безопасности, имеет огромное значение для безопасности человека, заключил он.
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Лора Луганская