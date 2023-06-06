Воробьёв: в Подмосковье впервые проведут дистанционное электронное голосование

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Конечно, мы должны совершенствоваться и развиваться. Поэтому появляются новые инструментарии, технологии. В Подмосковье будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования. На федеральном портале «Госуслуги» зарегистрировано 5,76 млн жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше, что превышает 95% избирателей. У нас цифровой регион, и жители экономят очень много времени, когда могут делать что-то из дома», – сказал глава региона.
«У вас хорошее оснащение, прекрасный центр общественного наблюдения, который я посещала. Очень много сделано, чтобы всё техническое развитие, новые технологии работали во благо не только избирателей, но и самих комиссий, делали систему выборов более прозрачной», – отметила глава Центризбиркома.С 8 по 10 сентября в Подмосковье пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и свыше 200 депутатов в органы местного самоуправления.
В этом году в Московской области впервые будет доступно дистанционное электронное голосование. Подать заявление через портал госуслуг можно будет с 24 июля по 4 сентября.
Также работает система «Мобильный избиратель», которая по предварительному заявлению позволяет проголосовать на участке по месту фактического нахождения.
Дополнительно к традиционному видеонаблюдению на служебном портале Ростелекома в Московской области будет использована система «Безопасный регион». Следить за голосованием помогут 119 тыс камер.
Впервые на всех участках заработают веб-камеры, что обеспечит прямую видеоконференцсвязь с участковыми комиссиями, поможет оперативно решать большинство проблемных вопросов.
Центр наблюдения за выборами позволит всем участникам голосования смотреть трансляцию на служебном портале, а информационный центр областного избиркома обеспечит возможность проведения ВКС с избирательными комиссиями. Контролировать прозрачность и безопасность процесса с помощью камер будет ЦУР.
Ранее Воробьёв информировал, что сегодня в 61 территориальной избирательной комиссии Московской области работают 619 человек, более 36,5 тыс – в 4 тыс. участковых избиркомах.