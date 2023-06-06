Воробьёв вручил награды главе Мособлизбиркома Берёзкину и председателям ТИКов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручена председателю избирательной комиссии Московской области Илье Берёзкину.
«Мы представляем разные профессии, работаем в разных местах, но всех нас объединяют выборы, избирательный процесс. Впереди новые испытания, новые интересные события, которые мы, я уверен, с успехом пройдём», – сказал Березкин, принимая награду.Благодарности президента России получили председатель территориальной избирательной комиссии города Лосино-Петровский Сергей Матреничев, председатель ТИК Королёва Владимир Печенин.
Знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени награждена председатель ТИК Ногинска Елена Кузнецова. Ещё несколько председателей ТИКов получили благодарности губернатора региона.
Ранее Воробьёв заявил, что в Подмосковье впервые проведут дистанционное электронное голосование.