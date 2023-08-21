Воробьёв доложил Путину о сбитых в Подмосковье беспилотниках

Фото: сайт Кремля
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту России Владимиру Путину о двух сбитых беспилотниках с помощью систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Минувшим утром, системы ПВО сбили беспилотники противника на западе и северо-западе Московской области. Обломки одного из дронов попали в жилой дом. В результате происшествия, два человека пострадали. Об отражении силами ПВО беспилотников противника, губернатор Московской области доложил президенту.
В пресс-службе Кремля также добавили, что в ходе встречи, были обсуждены вопросы развития области, в частности, транспортной инфраструктуры. Было уделено особое внимание проблемам аварийного жилья.
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В пресс-службе Кремля также добавили, что в ходе встречи, были обсуждены вопросы развития области, в частности, транспортной инфраструктуры. Было уделено особое внимание проблемам аварийного жилья.
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Анастасия Крестьянова