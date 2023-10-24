Воробьёв назначил конкурсную комиссию для отбора кандидатов в главы Богородского округа

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился назначить членов конкурсной комиссии Богородского городского округа для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. Текст распоряжения размещён на сайте правительства Подмосковья.
В нём отмечается, что распоряжение направлено в Совет депутатов муниципалитета. Именно он 10 октября объявил конкурс по отбору кандидатур на должность главы.
Как передаёт «Интерфакс», в пресс-службе администрации муниципалитета уточнили, что заседание конкурсной комиссии запланировано на 1 ноября.
Сейчас Богородский городской округ возглавляет Игорь Сухин. Он был избран на эту должность 15 октября 2018го. В апреле этого года он заявил о намерении вновь принять участие в конкурсе на должность руководителя муниципалитета.
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Как передаёт «Интерфакс», в пресс-службе администрации муниципалитета уточнили, что заседание конкурсной комиссии запланировано на 1 ноября.
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Лора Луганская