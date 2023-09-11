Воробьёв обсудил дальнейшую работу с кандидатами в губернаторы на выборах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил кандидатов в губернаторы за участие в прошедших выборах и обсудил с ними дальнейшую работу. На этот пост главы региона баллотировались четыре представителя различных политических партий.
По предварительным данным Мособлизбиркома, победил на выборах действующий губернатор, выдвинутый «Единой Россией». Он набрал 83,68% голосов избирателей. Второе место у Александра Наумова из КПРФ – 6,37%, третье у Кирилла Жигарева из ЛДПР – 4,82%. Четвёртое место занял Анатолий Никитин из партии «Справедливая Россия – За правду» (4,06%).
Губернатор отметил, что независимо от итогов голосования, главная задача – консолидировать силы и продолжать работать на благо региона.
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Губернатор отметил, что независимо от итогов голосования, главная задача – консолидировать силы и продолжать работать на благо региона.
«Хочу поблагодарить вас за участие. Каждый из вас представляет системную политическую силу, живёт в Подмосковье и регулярно проводит встречи с жителями. Всем нам небезразлично, какие перемены происходят в городах. Хочу попросить вас так же активно участвовать в жизни Подмосковья. Мы вместе будем решать проблемы, которые беспокоят, – вода, тепло, парки, дороги, тротуары, вопросы образования или здравоохранения. Очень важно сохранять темп. Надеюсь, что совместная работа будет обеспечивать перемены в нашем любимом Подмосковье», – сказал губернатор.Жигарев отметил, что для него это вторая избирательная кампания. По его оценке, выборы прошли прозрачно.
«Эта кампания была, наверное, одной из самых спокойных и, можно сказать, чистых. От наших наблюдателей вообще практически не было жалоб. На всех участках было спокойно, никаких резких, взрывных ситуаций не наблюдалось», – сказал политик.По словам кандидата от ЛДПР, в его предвыборных встречах с жителями часто шла речь об организации парковок. Дома строятся, а машины ставить негде.
«Это вопрос напрямую к нам. Вы знаете, что государственный фонд принял решение, и теперь регион может самостоятельно регулировать вопросы, касающиеся парковок. Я с вами солидарен: тема транспорта, автобусов, парковок – самая заметная. В пятницу я буду выступать в Мособлдуме. Изменения в правительстве Московской области будут касаться и транспортного блока. И здесь нам будет нужна коммуникация с жителями. Есть определённая культура, сложившаяся десятилетиями, что машину можно оставлять на тротуаре и газоне. Но с этой привычкой надо будет расстаться для того, чтобы и скорая помощь могла проехать, и мусор вовремя убирали», – подчеркнул Воробьёв.Наумов рассказал, что перед выборами провёл около 300 встреч, посетил много предприятий.
«Люди по-другому всё воспринимают, появился комфорт, восприятие благополучия. На промышленных предприятиях молодые ребята зачастую создают уникальные продукты, те же 3D-принтеры. И самое удивительное, что не сертифицируют это. Нужно, наверное, на федеральный уровень выходить», – предложил Наумов.Представитель КПРФ поднял тему поддержки участников СВО.
«Думаю, у нас будет ещё повод встретиться в Фонде защитников Отечества, чтобы комплексно обсудить проблемы тех, кому нужны поддержка, помощь. В первую очередь мы должны быть рядом с такими людьми, семьями», – отметил глава региона.Никитин предложил идею, как увеличить подмосковный бюджет. Он также высказался за популяризацию в Подмосковье интеллектуальных игр, которые развивают молодёжь.
«Мы посчитали, что, если сделаем за территорией ЦКАД свободную экономическую зону, сможем в разы увеличить количество денег, приходящих в бюджет. А это поможет по-другому подходить к инициативам и запустить все программы, которые сейчас работают. А как президент Федерации шашек России могу отметить, что дети, которые играют в шашки, думают системно, становятся математиками, айтишниками. Это то, что сейчас нужно и востребовано. Мы хотели бы начать с того, чтобы максимальное количество детей в детсадах и школах занимались шашками», – сказал Никитин.В завершении встречи губернатор сообщил, что 15 сентября представит в Мособлдуме новый кабинет министров. Он ещё раз подчеркнул, что высокий результат и беспрецедентная явка на выборах – большая ответственность. Нужно оправдать это доверие.
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Лора Луганская