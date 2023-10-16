Воробьёв объяснил высокую явку на выборах в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв связывает высокую явку на выборах в Подмосковье введением в регионе дистанционного электронного голосования. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Высокую явку объясняю тем, что в этом году было введено электронное голосование. Не выходя из дома, можно обсудить всё с семьёй и сделать свой выбор. Меня даже дети спросили, почему они не могут голосовать, ведь они владеют всеми гаджетами. Я объяснил, что проблема – только в возрасте», – сказал губернатор.Он добавил, что благодарен жителям Подмосковья за доверие.
«Самое дорогое, что можно получить на посту губернатора – признание и доверие. И конечно, я очень дорожу этим. Мы должны реализовать всё то, о чём договорились с нашими жителями», – отметил Воробьёв.Действующий губернатор на прошедших в сентябре губернатор набрал 83,68% голосов, за него проголосовали более 3 млн человек. Воробьёв руководит Московской областью с 2012 года. Ранее его решение переизбираться на новый срок поддержал президент Владимир Путин.
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