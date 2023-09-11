Воробьёв поблагодарил жителей Московской области за участие в выборах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил жителей региона за участие в прошедших выборах. Он отметил их высокую активность.
«Выборы – это всегда очень ответственное и сложное мероприятие. Это рубеж, когда оценивают твою работу и работу твоей команды. Мы видели очень высокую активность и в малых городах, и на больших территориях, в муниципалитетах. Я хочу от всего сердца и от всей души поблагодарить всех за участие в выборах, за неравнодушие», – сказал Воробьёв, обращение которого размещено в его телеграм-канале.Он отметил, что представители его команды стараются регулярно встречаться с жителями и держать с ними связь в разных форматах – это и портал «Добродел», и личные встречи, и телефонные разговоры. Это помогает узнать, что хочет житель, что важно для каждой семьи.
«Уверен, что для кого-то мы смогли обеспечить заметные перемены – парк, здравоохранение, образование. Где-то мы ещё в долгу, где-то не урегулирован тот или иной вопрос с парковкой, теплом или водой. Эту ответственность я прекрасно понимаю, и наша задача – не снижать темп, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы не было стыдно смотреть вам в глаза, чтобы мы и дальше радовали наших жителей», – сказал глава региона.Воробьёв напомнил обращённую к нему стратегически важную фразу Владимира Путина: «Единственное, для чего ты идешь работать в Подмосковье, это служить людям». Он заверил, что помнит это наставление и всегда им руководствуется. Губернатор поблагодарю президента за поддержку масштабных подмосковных проектов.
Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. В регионе проходили 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Подмосковья. По предварительным данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов.
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