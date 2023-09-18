Воробьёв поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра столицы. Он обратил внимание на тесную связь Москвы и Подмосковья.
«Технологии, темпы достижения, огромное количество проектов, которые разрабатывает Москва, являются и современными, и технологичными. Мы соседи, и мы делаем всё, чтобы их технологии, удобные для человека, реализовывались – будь то госуслуги, образование, система здравоохранения, экологические проекты. Вся команда Москвы работает на Подмосковье и наоборот. Для нас такое партнёрство очень важно», – сказал глава региона.Он напомнил, что Сергей Собянин помогает большому количеству регионов. Если кто-то испытывает какие-то сложности, мэр доступен и для своих жителей, и для тех, кто может перенять передовые навыки Москвы.
«Москва развивается, мы этому очень рады и горды. Президент сказал, что это один и лучших, если не лучший город мира. И это действительно так – здесь и чистота, и удобство, и безопасность, и транспортное обслуживание, дороги, развязки, очень смелые и масштабны решения по реновации. У нас пока нет такого масштаба, но он очень нужен. Хочу поздравить мэра, пожелать ему успехов, новых достижений. Ну а мы будем всегда тянуться к лидеру», – заключил губернатор.В понедельник Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы. Его лично поздравил президент России Владимир Путин.
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Лора Луганская