«Воруют так, будто завтра не настанет»: Советник Зеленского наконец раскрыл правду

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Киевские чиновники воюют так, будто завтра не настанет, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского в интервью для журнала Time.
«Люди воруют так, будто завтра не наступит», - прокомментировал ситуацию приближенный Зеленского.
По его словам, даже увольнение с поста министра обороны Алексея Резникова не заставило воров испытать страх и прекратить совершать преступления.
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Евгения Парфентьева