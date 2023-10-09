Востоковед Багдасаров раскрыл, что убережёт Израиль от кровопролитной войны

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Военные Израиля вернули под контроль все населенные пункты у границы с сектором Газа. Однако до сих пор есть риск, что в этом районе могут оставаться террористы.
«Первый сценарий: в конфликт вмешивается “Хезболла” и начинается полномасштабная война на территории Израиля. Второй сценаирй: “Хезболла” не вмешивается, и в таком случае, надеюсь, конфликт закончится несколько быстрее. Если Израиль решится на наземную операцию в секторе Газа, а это самый густонаселенный район в мире, – там будут вестись ожесточенные бои. И это может тянуться достаточно долго», – сказал Багдасаров.Читайте также:
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