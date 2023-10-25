Востоковед Балмасов: «Израиль ведёт войну давно против арабских противников»

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Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов оценил информацию о том, что Израиль нанёс удар по военной инфраструктуре Сирии в ответ на миномётный обстрел, и отметил, что конфликт между этими странами давний.
«Израиль откровенно ведёт войну давным-давно против своих арабских противников. Это было задолго до атаки ХАМАС. <…> Если начнётся наземная операция в анклаве и жертв станет больше, то все соседи Израиля будут вынуждены отреагировать», — высказал мнение в беседе с RT Балмасов.
Он также допустил вмешательство в конфликт Ирака, Алжира, Йемена и Турции в случае обострения ситуации. По его мнению, если вмешаются США, то это может спровоцировать реакцию и мирных государств.
«Есть опасность, что конфликт тогда перерастёт во что-то большее. И главная угроза для Израиля - не Палестина, а Иран, Ливан и "Хезболла", которая потенциально может ударить в спину Тель-Авиву с севера», — добавил в беседе с «Царьградом» Пинчук.
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