Востоковед Чупрыгин заявил, что ХАМАС уже выиграл в конфликте с Израилем

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Израиль не рассматривает возможность прекращения огня в секторе Газа и намерен продолжать свою военную операцию против ХАМАС. Об этом завил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Однако востоковед и арабист Андрей Чупрыгин уверен, что в конфликте ХАМАС уже одержал победу. В беседе с «Радио 1» он заявил, что радикальная палестинская организация достигла всех своих целей.
Эксперт подчеркнул, что многие ждали решительных действий от Израиля, однако этого не произошло. В такой ситуации сложно оценивать эффективность ведения войны, заметил он.
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«С моей точки зрения уже выиграл ХАМАС, он достиг своей цели. ХАМАС вернул к жизни антиизраильские настроения на Ближнем Востоке и не только, он сорвал процесс урегулирования отношений, который продолжался все последние годы, в частности, переговоры с Саудовской Аравией. Но как будет дальше – посмотрим», — сказал Андрей Чупрыгин.
«Они идут достаточно осторожно по земле, очевидно, хотят минимизировать потери своих военнослужащих, очевидно, есть желание минимизировать потери гражданского населения. Хотя трудно сказать, насколько это у них получается», — добавил востоковед.Читайте также:
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Екатерина Шмакова