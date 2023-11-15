Востоковед Корнеев назвал положительными грядущие переговоры глав КНР и США

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Профессор и руководитель Школы востоковедения Андрей Карнеев заявил, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Штатах является продолжительным моментом, поскольку направлена на восстановление связей для недопущения дальнейшей эскалации в отношениях.
«В принципе, это положительное обстоятельство. И можно надеяться, что договорятся в этот раз. Но это только часть того пакета, который будет обсуждаться», — заявил в беседе с «Царьградом» Корнеев.
При этом, такая встреча, по мнению эксперта, не повлияет на отношения Китая и России, и китайское руководство продолжит реализацию той линии в отношении с Москвой, которую начало.
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