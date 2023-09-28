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Востоковед Курбанов раскрыл будущее жителей Нагорного Карабаха

Востоковед Курбанов рассказал о будущем Нагорного Карабаха с 1 января 2024 года
28 сентября 2023, 11:30
Фото: IStock/scaliger

Фото: IStock/scaliger

Президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства. Непризнанная республика прекратит существование до 1 января 2024 года. Населению Нагорного Карабаха нужно будет ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном.
Политолог, эксперт по ближнему востоку и Афганистану Маис Курбанов назвал это долгожданным окончанием 30-летней войны. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что земля исторически принадлежала Азербайджану, поэтому справедливость восторжествовала.
«С карабахскими армянам, которые будут гражданами Азербайджана, ничего не произойдёт. Они ведь и так много жили в азербайджанском СССР. С гражданами всё будет хорошо, просто сменится управленческий центр. Люди будут на своём языке учиться, на своём языке разговаривать, ничего здесь такого нет», — сказал Курбанов.

По мнению эксперта, конфликт мог развиться в более негативное русло: если на помощь приехали солдаты НАТО. Курбанов отметил, что их участие в войне уничтожило бы Азербайджан и Армению.
«Азербайджан превратился бы просто в натовских солдат и вторую Украину. Армению и Азербайджан стёрли бы с лица земли, потому что натовцам вообще не интересен никто. Мы уже видели это в Афганистане, Ираке, Ливии. Да и как можно надеяться на Америку, которая бросила соседнюю Грузию», — сказал Курбанов.
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#конфликт
#азербайджан
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#армения
#нагорный карабах
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Украинский солдат назвал Зеленского диверсантом и обвинил его в проигрыше
Страна.ua: Украинский солдат назвал Владимира Зеленского диверсантом
28 сентября 2023, 11:24

Фото: kremlin.ru

Боец ВСУ Дмитрий Глущенко раскритиковал украинское правительство за проигранный конфликт, а также назвал верхушку киевского режима диверсантами, в интервью Страна.ua.
«Наше государство на всех уровнях - экономическом, борьбы с коррупцией, международной политике ведет такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях - это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу. Это бесит и демотивирует», - прокомментировал ситуацию Глущенко.

Военный убежден, что огромные потери киевской армии в технике и личном составе обусловлены неумелым украинским руководством. 

Глущенко посетовал, что за 1,5 года конфликта Киев даже не смог наладить достаточный выпуск военной техники и оружия.

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#власть
#государство
#киев
#сво
#всу
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Черногория выдала России педофила
Волк: Черногория экстрадировала россиянина, обвиняемого в педофилии
28 сентября 2023, 10:41

Фото: iStock/Rawf8

Черногория выдала России педофила из Новосибирска, который изнасиловал 14-летнюю девочку и находился в международном розыске. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, мужчина несколько раз изнасиловал 14-летнюю девочку, а также избил её.

«Из Черногории экстрадирован россиянин Игорь Фомин. Он обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений в отношении 14-летней девушки», - рассказала Волк. 

Она уточнила, что изнасилование произошло еще в 2021 году в Новосибирске. После преступления мужчина уехал за границу и был объявлен в международный розыск. Задержали его в марте 2023 года в Черногории, а 28 сентября передали российской стороне.

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#розыск
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#изнасилование
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«Такая наглость должна быть наказана»: В Крыму ответили на удар по полуострову
Постпред Крыма Мурадов назвал ракетную атаку ВСУ на Севастополь военным вызовом
28 сентября 2023, 10:14

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что на удары по полуострову должен последовать сокрушительный ответ, в интервью для «РИА Новости».
«Такая наглость не может быть показательно и сверхсурово не наказана. Тот факт, что всё руководство операцией осуществлялось американо-британскими силами и средствами, должно ожидаемо ввести в круг ответных мер не только Киев, как было обещано, но и иные центры принятия решений», - прокомментировал ситуацию Мурадов. 

По мнению политика, ответный удар по Киеву должен быть более мощным и сокрушительным, чем вражеская атака по Черноморскому флоту в Севастополе, потому что единственный язык, который понимает Запад – это язык силы.

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#киев
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#атака
#крым
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#сво
#всу
#флот
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Бывший госсекретарь США Помпео рассказал о шутках с Путиным и КГБ
28 сентября 2023, 09:52

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о разговорах с российским лидером Владимиром Путиным, отношениях РФ и КНР, и КГБ, в интервью для АМНА.
Помпео выступил в качестве основного докладчика от США на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме. Он особо отметил, что конфликты необходимо решать с помощью дипломатии.

Он также отметил, что считает «хорошей» свою работу во главе американского Госдепартамента. 

Помпео рассказал о своих встречах с президентом РФ Путиным. По его словам, они много шутили о КГБ и спецслужбах, при этом, американский политик отметил, что у главы России есть идея о восстановлении Российской империи.

Бывший госсек США считает, что нынешний связи РФ и КНР гораздо более прочные, чем ранее. Однако, по его словам, рано или поздно страны пойдут своими дорогами и не смогут сохранить теплые отношения.

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#сша
#отношения
#рф
#китай
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Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года
28 сентября 2023, 09:28

Фото: iStock/scaliger

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года.
«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», - говорится в указе.
Он вступает в силу сразу после публикации.

Уточняется, что решение было принято из-за создавшейся сложной военно-политической ситуации для сохранения безопасности и жизненных интересов народа Арцаха.

19 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе вновь произошло обострение конфликта, в условиях которого регион живет уже тридцать лет. Власти Азербайджана объявили о проведении на территории Карабаха «антитеррористических мероприятий», в связи с чем, в регионе начались военные действия. Уже 20 сентября была достигнута договоренность между Арменией, Азербайджаном и руководством Нагорного Карабаха о полном прекращении боевых действий. Руководство Нагорного Карабаха заявило, что военные действия прекращены, а власти Азербайджана признаны как «центральные». 

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#человек
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Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины
28 сентября 2023, 09:00

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Францию и Германию в разрушении территориальной целостности Украины из-за несоблюдения минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров напомнил, что в 2022 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд сделали шокирующие заявления, согласно которым минские соглашения были «попыткой дать время Украине».

«Это было сделано с целью пополнения военных арсеналов украинского режима против Российской Федерации. Если бы они выполнили минские договоренности, то территориальная целостность Украины была бы обеспечена», — уверен Лавров.

Он объяснил, что договоренности как раз обеспечивали территориальную целостность Украины путем предоставления особого статуса Донбассу.

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#соглашения
#мид
#украина
#заявление
#лавров
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Трюдо: Канада извинилась перед Зеленским за чествование эсэсовца Хунке
28 сентября 2023, 08:04

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Канада направила извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу за что, что в парламенте чествовали престарелого украинца-эсэсовца Ярослава Хунке. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.
«Несколько дней назад мы направили извинения по дипломатическим каналам Зеленскому и украинскому народу. Мы продолжим тесно работать с правительством Украины для защиты их территориальной целостности и суверенитета против жестокого вторжения России», - заявил Трюдо.

Он отметил, что извинения Зеленскому направлены от лица парламентариев и канадцев. По его словам, украинцы заслужили извинений из-за того, что были поставлены в неудобное положение. При этом Трюдо подчеркнул, что Россия воспользовалась ситуацией для обоснования проведения СВО.

Ранее лидер оппозиции в Канаде Пьер Пуальевр обратился к премьер-министру Джастину Трюдо в социальных сетях, призывая его извиниться за приглашение и аплодисменты, которые были предоставлены бывшему бойцу дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке во время заседания парламента. Пуальевр подчеркнул, что Трюдо не стоит перекладывать ответственность на других, как он это обычно делает.

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#парламент
#сво
#песков
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В США не приняли две поправки о сокращении помощи Украине
28 сентября 2023, 07:03

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Палата представителей США не приняла поправки по сокращению финансовой помощи для Украины, представленные конгрессменами Мэттом Гетцем и Энди Биггсом. Такие данные приводит РИА Новости согласно проведенному голосованию.
Таким образом, против поправки об исключении финансирования Украины из проекта бюджета Пентагона, чего добивался конгрессмен Мэтт Гетц,  проголосовали 330 законодателей, из них 117 республиканцев. При этом 104 республиканца проголосовали «за».

Кроме того, отвергнуто и предложение конгрессмена Энди Биггса, который предлагал  исключить из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Киеву $300 млн помощи. 93 законодателя высказались за полный отказ от помощи Киеву, однако 339 человек проголосовали против этой поправки, и она не прошла.

Напомним, консервативные республиканцы в США выступают против включения средств для помощи Украины в проект бюджета Пентагона. Они считают, что не стоит ставить на голосование вопрос о помощи Киеву и ассигнованиях для американских военных.

Напомним, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал неправильным выделение дополнительных денег Украине и включение данной статьи расходов в проект финансирования.

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#сша
#голосование
#человек
#поправки
#поставки
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Ученые назвали дату полного вымирания человечества
Nature Geosciense: человечество вымрет через 250 миллионов лет
28 сентября 2023, 06:46

Фото: istockphoto / monsitj

Ученые из Бристольского университета предсказывают, что через 250 миллионов лет все млекопитающие, включая человека, могут столкнуться с угрозой вымирания. Это представлено в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.
Ученые объяснили, что в долгосрочной перспективе Земля столкнется с проблемами, связанными с изменением климата из-за тектонических процессов. В результате этих изменений, связанных с движением земной коры, все континенты объединятся в один суперконтинент, который получил название Пангея Ультима.

Внешний вид этого будущего суперконтинента может различаться в разных прогнозах, но ученые согласны в том, что он будет характеризоваться высокой температурой, засушливостью и крайне непригодными условиями для жизни млекопитающих.

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