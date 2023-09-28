Востоковед Курбанов раскрыл будущее жителей Нагорного Карабаха

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Президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства. Непризнанная республика прекратит существование до 1 января 2024 года. Населению Нагорного Карабаха нужно будет ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном.
Политолог, эксперт по ближнему востоку и Афганистану Маис Курбанов назвал это долгожданным окончанием 30-летней войны. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что земля исторически принадлежала Азербайджану, поэтому справедливость восторжествовала.
По мнению эксперта, конфликт мог развиться в более негативное русло: если на помощь приехали солдаты НАТО. Курбанов отметил, что их участие в войне уничтожило бы Азербайджан и Армению.
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«С карабахскими армянам, которые будут гражданами Азербайджана, ничего не произойдёт. Они ведь и так много жили в азербайджанском СССР. С гражданами всё будет хорошо, просто сменится управленческий центр. Люди будут на своём языке учиться, на своём языке разговаривать, ничего здесь такого нет», — сказал Курбанов.
«Азербайджан превратился бы просто в натовских солдат и вторую Украину. Армению и Азербайджан стёрли бы с лица земли, потому что натовцам вообще не интересен никто. Мы уже видели это в Афганистане, Ираке, Ливии. Да и как можно надеяться на Америку, которая бросила соседнюю Грузию», — сказал Курбанов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова