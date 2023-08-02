Востоковед Маслов: Союз России и Китая – стратегический

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Востоковед Алексей Маслов заявил, что отношения России и Китая носят стратегический характер, и отметил, что Китай заинтересован в нашей стране не только как в источнике ресурсов, но и как в союзнике.
«И если Россия по каким-нибудь причинам ослабнет и не будет поддерживать Китай, то Пекин останется один на один с довольно сложной ситуацией с США. Все остальные страны, которые сотрудничают и поддерживают Китай, всё-таки невелики по своему масштабу, поэтому надо понимать, что наш союз – стратегический», — добавил в беседе с RuNews24.ru специалист.
Он также напомнил о прагматичности Китая в том числе и в политический вопросах.
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