Востоковед Островский заявил, что новыми географическими картами Китай проверяет Россию на прочность

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Китайский «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый официальный комплекс географических карт, на которых часть российских территорий принадлежит Китаю.
Китай полностью «забрал» себе Большой Уссурийский остров, который оставался спорной территорий между РФ и КНР на протяжении многих лет. В 2005 году была подписана демаркация о российско-китайской границе, в соответствии с которой Пекин получил участок земли в районе острова Большой в Читинской области и два участка в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский в районе слияния рек Амур и Уссури. 14 октября 2008 года состоялась церемония открытия пограничных столбов на острове Тарабаров и на Большом Уссурийском острове под Хабаровском, физически разделившая остров на две части – российскую и китайскую.
Почему же сейчас, спустя столько лет, китайская сторона начала претендовать уже на весь Большой Уссурийский остров, объяснил корреспонденту «Радио 1» заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», профессор МПГУ им. Ленина Андрей Островский.
По словам эксперта, китайцы хотят проверить – смиримся мы или дадим ответ в той или иной форме. К примеру, еще вчера МИД Индии уже выразил КНР протест, заявив, что отвергает эти утверждения (новые карты Китая также включают в себя территорию индийских Гималаев).
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Почему же сейчас, спустя столько лет, китайская сторона начала претендовать уже на весь Большой Уссурийский остров, объяснил корреспонденту «Радио 1» заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», профессор МПГУ им. Ленина Андрей Островский.
«Проверить нас на прочность. У китайцев есть такая форма работы с партнерами», - так Островский ответил на вопрос о причинах подобного поступка со стороны Китая.
По словам эксперта, китайцы хотят проверить – смиримся мы или дадим ответ в той или иной форме. К примеру, еще вчера МИД Индии уже выразил КНР протест, заявив, что отвергает эти утверждения (новые карты Китая также включают в себя территорию индийских Гималаев).
«Агрессии никакой не будет, это исключительно проверка. Посмотрят на нашу реакцию», - заключил Островский.
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Евгения Парфентьева