Востоковед Сатановский назвал кармой антисемитский дебош в Махачкале

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Силовики установили больше 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. По данным ведомства, 60 из них уже задержали. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский рассказал «Радио 1», почему дагестанцы ворвались в аэропорт и требовали изгнать евреев.
Напомним, беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября во время прибытия рейса из Израиля. Также сообщалось, что неизвестные подожгли еврейский центр в Нальчике, в Черкесске прошел антиеврейский митинг, а в Дагестане «неравнодушные граждане» пришли выгонять «еврейских беженцев» из гостиницы. Востоковед Евгений Сатановский назвал произошедшее кармой, отметив, что ситуация курировалась из Турции и Украины.
Эксперт подчеркнул, что предотвратить повторение ситуации могут только «грамотные профессионалы», которые помнят, как развалились Российская Империя и Советский Союз.
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«Карма такая… Наложение современных сетевых технологий, в данном случае инициированных из Турции и украинского ЦИПсО, на наличие у местного населения давних фобий, и в целом симпатии к радикальным исламистам», — сказал он.
«Предотвращаются любые негативные сценарии грамотной работой профессионалов, относится это к Российской Империи, Советскому Союзу или Российской Федерации, — совершенно неважно. Поскольку мы знаем, что Российская Империя развалилась, Советский Союз развалился, а Бог троицу любит, хотелось бы надеяться, в Российской Федерации ответственные лица извлекут из этого соответствующие целеуказания», — заключил Сатановский.Читайте также:
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Екатерина Шмакова