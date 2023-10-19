Востоковед Тавровский заявил о начале «боевого слаживания» РФ и КНР

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Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский заявил, что сейчас наблюдается начало так называемого боевого слаживания России и Китая.
«За 10 лет правления Си Цзиньпина у нас сложилось стратегическое партнёрство новой эпохи. После начала СВО, после встречи Путина и Си Цзиньпина в марте этого года и восьмичасового обсуждения нового этапа действительно началось «боевое слаживание». Это как на фронте где-нибудь под Донецком: два бойца, оказавшиеся в одном окопе, помогают друг другу», — пояснил в беседе с «Царьградом» Тавровский.При этом, в Пекине активно развивается проект «Один пояс, один путь», к которому был привязан и приезд российского лидера Владимира Путина. Как передают argumenti.ru, поддержать этот форум из 200 государств приехали 147 лидеров или их представителей.
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