ВОЗ потеряла связь с больницей в секторе Газа, в которую вошли израильские военные

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус сообщил, что организация потеряла связь с сотрудниками палестинской больницы. Соответствующую информацию он разместил в социальной сети Х.
Глава ВОЗ подчеркнул, что вторжение вооруженных сил Израиля в больницу вызывают опасения. По его словам, в госпитале находится около девяти тысяч человек. Гебрейесус заявил, что связь с сотрудниками госпиталя в настоящее время потеряна.
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