ВОЗ: Жителям Газы проводят ампутации без анестезии из-за нехватки лекарств

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Пострадавшим жителям сектора Газа начали проводить операции по ампутации без анестезии из-за нехватки лекарственных препаратов, об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер во время брифинга в Женеве.
«Раненым в Газе делают ампутации без анестезии. Я не знаю пропорции, это может быть 10% ампутаций, 20% или даже один раз, вопрос не в этом. Даже если это бы произошло только один раз, это неприемлемо», - прокомментировал ситуацию Линдмайер.
Представитель организации объяснил, что подобные меры - вынужденные. Они обусловлены катастрофической нехваткой лекарственных препаратов и переполненностью медицинских учреждений.
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