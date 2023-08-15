Воздушная тревога звучит на большей части территории Украины

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На территории большинства регионов Украины, включая Киев и окрестности, была объявлена воздушная тревога, как указано на интерактивной карте украинского министерства цифровой трансформации.
До этого момента тревога прозвучала в таких областях, как Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Николаевская и Одесская.
Начиная с 03:24, тревога была объявлена в Киеве и ряде других областей: Черкасская, Киевская, Винницкая, Кировоградская, Житомирская и Черниговская.
Кроме того, воздушная тревога также активирована в районах Запорожской и Херсонской областей, контролируемых Киевом, а также на территории ДНР.
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Начиная с 03:24, тревога была объявлена в Киеве и ряде других областей: Черкасская, Киевская, Винницкая, Кировоградская, Житомирская и Черниговская.
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Артем Кузьмин