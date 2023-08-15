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Воздушная тревога звучит на большей части территории Украины

Сигнал тревоги звучит на большей части территории Украины, в том числе в Киеве
15 августа 2023, 03:53

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

На территории большинства регионов Украины, включая Киев и окрестности, была объявлена воздушная тревога, как указано на интерактивной карте украинского министерства цифровой трансформации.
До этого момента тревога прозвучала в таких областях, как Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Николаевская и Одесская.

Начиная с 03:24, тревога была объявлена в Киеве и ряде других областей: Черкасская, Киевская, Винницкая, Кировоградская, Житомирская и Черниговская.


Кроме того, воздушная тревога также активирована в районах Запорожской и Херсонской областей, контролируемых Киевом, а также на территории ДНР.

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#тревога
#днр
#воздушная тревога
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RS: США придется уйти из Украины с позором
RS: США должны уйти из Украины с позором сейчас или ждать ухудшения ситуации
15 августа 2023, 03:49

Фото: iStock/ValleraTo

Американский обозреватель Бранко Марсетич заявил, что США слишком сильно завысили ставки на Украине, поэтому из-за проблем на фронте могут выйти из конфликта сейчас, пожертвовав престижем, или дождаться окончательного общественного разочарования.
«Для выхода США из конфликта потребуется, чтобы администрация резко отказалась от утверждений, что будущее глобального мира и демократии зависит от поражения России. Белому дому придется внезапно убедить общественность в том, что ставки на самом деле значительно скромнее, чем говорилось изначально», — пишет Марсетич в своем материале для Responsible Statecraft (RS).

Обозреватель добавил, что Соединенные Штаты больше не питают иллюзий относительно успехов ВС Украины, и это делает выход из конфликта ценой престижа США и НАТО всего лишь вопросом времени. 

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#сша
#россия
#нато
#днр
#украина
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Антонов: США отказали представителям РФ в визах на мероприятия АТЭС
15 августа 2023, 01:58

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США дискриминирует участие России в работе форума Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), используя статус принимающей стороны и председательство в АТЭС.
Дипломат отметил, что Соединенные Штаты отказывают российским представителям в выдаче виз, а также препятствуют подключению к мероприятиям по видеосвязи.

«Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств», — цитирует РИА Новости слова Антонова.

Он подчеркнул, что действия Вашингтона, являющегося текущим председателем  авторитетной многосторонней площадки, абсолютно недопустимы, 

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#сша
#мид
#визы
#дипломат
#россия
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Медведев усомнился в лояльности «Яндекса» к России
Медведев задумался о лояльности «Яндекса» и его нейросети «Шедеврум» к РФ
14 августа 2023, 22:55

Фото: iStock/ANGHI

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале порассуждал на тему лояльности компании «Яндекс» по отношению к России.
По словам политика, он лично опробовал приложение «Шедеврум», генерирующее картинки по запросам пользователей.

«Вбил в программу «русский с автоматом в руках». Сделала. Вбил «украинец с автоматом в руках». Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения», — отметил Медведев.

Российский зампред добавил, что это наблюдение заставило его задуматься.

«Типа русские — агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны — нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

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#яндекс
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#медведев
#россия
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В МИД предупредили о последствиях высылки Кишиневом дипломатов РФ
14 августа 2023, 21:23

Фото: iStock/Ilya Burov

В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на отношениях между странами и на их жителях.
«Этот недружественный шаг официального Кишинева, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее глава МИД Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил, что ведомство сократило количество работающих в стране российских дипломатов. О соответствующем решении молдавского внешнеполитического ведомства, была уведомлена российская сторона. По словам Попеску, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику и власти приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии. 

Глава МИД указал на то, что решение о сокращении персонала российского посольства принято единогласно лицами, принимающими политические решения.

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#аэропорт
#россия
#соглашения
#мид
#страны
#рф
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Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР
14 августа 2023, 19:04

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР. Об этом сообщили в его офисе.
Отмечается, что Зеленский заслушал доклады украинских военнослужащих об обстановке на отдельных участках. Он также обсудил с военными проблемные вопросы.

«Обсуждались вопросы усиления подготовки солдат, сержантов и офицеров, расширения возможностей командиров по руководству личным составом, упрощения бюрократических процедур в армии», — отметили в офисе украинского президента.

Напомним, ранее Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа. Зеленский заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

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#мост
#крымский мост
#владимир зеленский
#вс рф
#солдат
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Военный эксперт Орлов: США продолжат помогать Украине даже после выборов
14 августа 2023, 18:58

Фото: istockphoto.com/tupungato

Военный эксперт, председатель Совета межрегиональной общественной организации «ВЕЧЕ» Владимир Орлов заявил, что США не прекратят поддерживать Украину и вооружать её даже после президентских выборов в 2024 году.
Он пояснил, что в США решения принимаются не главой государства, а специальными лобби, которые продавигают свои интересы через американскую власть.

«Президент имеет достаточно большие рычаги власти, но США управляют три структуры: Big Pharma, корпорация Raytheon и глобальный топливный бизнес. Всех чиновников и большинство представителей власти назначают три вот этих глобальных лобби. <…> И все они преследуют одну цель — выполнение тех задач, которые им поставили спонсоры и покровители в этих глобальных корпорациях», — сказал в беседе с Pravda.Ru Орлов.

Он также отметил, что разочарование США в контрнаступлении ВСУ, о котором активно пишет западная пресса, не означает снижения военной и финансовой поддержки Киева.

В то же депутат Верховной рады Украины в 2002-2014 годах Олег Царёв объяснил, почему Запад испытывает некий страх перед Россией.

«Знаете, в США и Европе испугались, потому что до тех пор, пока мы на них смотрели с обожанием, они понимали, что нами можно манипулировать. А теперь они боятся нас. Мы для них страшные люди с севера, которые живут по непонятным законам справедливости, которые могут умереть за правду», — отметил в беседе с «Царьградом» Царёв.

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#сша
#помощь
#президент
#власть
#всу
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США выделили дополнительную военную помощь Украине на 200 миллионов долларов
14 августа 2023, 18:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.
Отмечается, что в новый пакет помощи войдут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков противотанковые средства и оборудование для разминирования.

Ранее Украина и Германия подписали декларацию об усилении сотрудничества между министерствами финансов двух стран. Согласно этой декларации, Украина получает консультационную поддержку в вопросах таможенной политики, управления госинвестициями и приватизации госпредприятий. Отмечается, что обмен опытом позволит получить доступ к лучшим европейским практикам.

Напомним, также норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему борьбы с беспилотниками, стоимость которой составляет более 70 миллионов долларов. 

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#евро
#украина
#боеприпасы
#оборудование
#германия
#евросоюз
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Мособлизбирком провёл обучающий семинар с членами УИК из Королёва, Пушкина и Сергиева Посада
14 августа 2023, 18:20

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

Мособлизбирком провёл девятый по счёту обучающий семинар с председателями подмосковных участковых избирательных комиссий. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Избирательная комиссия Московской области проводит в рамках подготовки к Единому дню голосования серию обучающих семинаров. На этот раз участниками семинара стали члены УИК из городских округов Королёв, Пушкино и Сергиев Посад.  
«Обучение очень полезное. Я узнала много нового, что поможет мне не только в работе избирательной комиссии, но и в личной жизни – интересные детали, практики, которые можно использовать при работе в дни голосования. Такой инструмент, как «Интерактивный рабочий блокнот», мы уже применяли в том году. Это удобная вещь, которая помогает в работе участковой комиссии», – поделилась председатель УИК №2802 Марина Бодунова.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#едг
#московская область
#подмосковье
#общественная палата московской области
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Министры финансов Украины и Германии подписали декларацию о поддержке Киева
14 августа 2023, 18:14

Фото: iStock/andriano_cz

Украина и Германия подписали декларацию об усилении сотрудничества между министерствами финансов двух стран. Об этом сообщили в Минфине Украины.
Согласно этой декларации, Украина получает консультационную поддержку в вопросах таможенной политики, управления госинвестициями и приватизации госпредприятий. 

Отмечается, что обмен опытом позволит получить доступ к лучшим европейским практикам. 

Напомним, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с министром финансов Германии Кристианом Линднером перспективы сотрудничества Украины с немецкими кредитными учреждениями для восстановления страны. Шмыгаль надеется, что бизнес Германии будет участвовать в восстановлении Украины. 

Ранее выяснилось, что норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему борьбы с беспилотниками, стоимость которой составляет более 70 миллионов долларов. 

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