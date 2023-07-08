Возвращение командиров «Азова»* нарушило условия договора

Фото: iStock/Сергей Карпухин
Возвращение командиров нацбатальона «Азов»* из Турции на Украину является прямым нарушением договорённостей, согласно которым они должны были находиться там до завершения СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.
Читайте также:
Песков: возвращение командиров «Азова»* связано с провалами ВСУ в контрнаступлениях
Зеленский вернулся на Украину в сопровождении боевиков «Азова»*
Читатели Die Welt высмеяли очередное требование Зеленского к НАТО
Анастасия Чинкова