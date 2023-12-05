Врач Кнапп рассказала, как снизить сахар в крови без лекарств

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фраза министра иностранных дел Сергея Лаврова «Оставьте меня в покое» в ходе заседания СМИД ОБСЕ в Скопье была адресована фотографу. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».