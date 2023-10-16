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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует как можно быстрее бежать из страны, иначе его ждут неприятности. Об этом на своем YouTube-канале. сообщил американский журналист Гарланд Никсон.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что жители стали вдвое меньше доверять властям на прошедший год. Об этом говорят результаты проведённого социологического опроса. Так, в августе 2022 года доверяли правительству 69% украинцев, а уже в сентябре текущего года из число сократилось до 33%.
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Анастасия Чинкова