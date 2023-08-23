Врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал атаку БПЛА на Москву. По его словам, всего в нападении участвовали два дрон. Один из них был сбит в Подмосковье, второй — долетел до стоящегося здания в «Москва-Сити» и врезался в него.