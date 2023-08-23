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Врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова

РИА Новости: Врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова
23 августа 2023, 06:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Врио главкома ВКС РФ назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — цитирует агентство слова собеседника.

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#вкс
#россия
#вс рф
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The Times: китайский шпион выманил данные у тысяч чиновников Британии
Китайский разведчик обменивал и покупал у британских чиновников секретную информацию
23 августа 2023, 05:47

Фото: istockphoto/vadimrysev

Шпион из Китая, известный как Робин Чжан, предлагал британским государственным служащим деньги в обмен на конфиденциальные сведения. Согласно информации американских СМИ, Чжан создавал фальшивые аккаунты и через них предлагал сделки многим британским чиновникам.
«Китайский агент активно использует LinkedIn для поиска и убеждения британских чиновников раскрыть секретные данные, предлагая щедрые денежные вознаграждения и привлекательные деловые предложения», — гласит отчет The Times.
Западные спецслужбы охарактеризовали Робина Чжана как «наиболее активного шпиона, работающего против Британии в последние годы».

В течение пяти лет Чжан, представляясь представителем различных организаций, общался с британскими и другими западными госслужащими. За передачу информации он предлагал вознаграждение в размере от 10 тысяч долларов, а также иногда предоставлял платные поездки в Китай или приглашения на престижные мероприятия. Согласно данным издания, Чжан, вероятно, продолжает свою деятельность в настоящее время.

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#китай
#данные
#мероприятия
#поездки
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Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовик «Прогресс МС-24»
Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту летящий на МКС грузовик «Прогресс МС-24»
23 августа 2023, 04:49

Фото: iStock/Alexyz3d

«Союз-2.1а» успешно запустил на околоземную траекторию корабль «Прогресс МС-24», который теперь направляется к Международной космической станции, сообщает РИА Новости из Центра управления полетами, откуда велась трансляция.
Старт ракеты произошел с космодрома Байконур с площадки № 31 («Восток») в 4.08 мск. После отделения от последней ступени ракеты, «Прогресс» приступил к независимому полету к МКС, который продлится около двух дней. Ожидается, что стыковка произойдет 25 августа в 6.50 мск. Кораблю предстоит находиться в космосе в течение 174 дней.

Корабль «Прогресс МС-24» будет пристыкован к модулю «Звезда» российской части МКС, где ранее размещался «Прогресс МС-22».

На борту «Прогресса МС-24» находится около 2,5 тонн грузов: более 1,5 тонны необходимых запасов для экипажа и систем станции, 500 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота для обновления атмосферы станции.

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#мкс
#грузовик
#корабль
#станции
#площадки
#ракеты
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Полковник Макгрегор: Путин не уничтожил Украину, поскольку видит в украинцах православных христиан
23 августа 2023, 04:32

Фото: сайт Кремля

​​Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российский лидер Владимир Путин до сих пор не уничтожил Украину только потому, что там находятся православные христиане.
«Люди спрашивают, почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать», — сказал Дуглас в беседе с Youtube-каналом «Wayne Dupree Podcast».

Он добавил, что резерве РФ более трехсот тысяч военнослужащих, тысячи артиллерийских снарядов и ракет. Так, Россия располагает всем необходимым для уничтожения Украины, заключил экс-советник главы Пентагона.

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#россия
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#рф
#украина
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Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе стабильной
Президент России Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе
23 августа 2023, 04:15

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе стабильной. Об этом пишет ТАСС.
Путин выслушал доклад Пасечника, отметив, что главное задачей является обеспечение безопасности мирных граждан и военнослужащих ВС РФ 

«Сейчас — сами видите — ситуация на линии соприкосновения стабильная», — цитирует агентство слова российского лидера.

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#лнр
#вс рф
#путин
#сво
#донбасс
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Собянин прокомментировал атаку дронов на Москву
Собянин подтвердил атаку дронов на Москву и Подмосковье
23 августа 2023, 03:51

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал атаку БПЛА на Москву. По его словам, всего в нападении участвовали два дрон. Один из них был сбит в Подмосковье, второй — долетел до стоящегося здания в «Москва-Сити» и врезался в него.


«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Собянин в своем телеграм-канале.
Ранее телеграм-канал «Осторожно новости» опубликовал видео с места падения дрона в «Москва-Сити».

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#москва
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#пво
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Балицкий сообщил о готовности Запорожской области к проведению выборов
Балицкий доложил Путину о готовности Запорожской области к проведению выборов
23 августа 2023, 02:54

Фото: сайт Кремля

И.о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уведомил президента России Владимира Путина о полной готовности региона к выборам, запланированным на сентябрь.
«Мы завершили формирование списка депутатов нашего законодательного собрания... Хотел бы предоставить вам данный список для ознакомления и подчеркнуть, что мы полностью подготовлены к предстоящим выборам», — отметил Балицкий в ходе их встречи.
Выборы в России состоятся 10 сентября 2023 года. Как сообщал Центризбирком, в этот день в 20 субъектах РФ выберут высших руководителей. Также будут проводиться дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. Кроме того, выборы намечены в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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#выборы
#днр
#лнр
#рф
#запорожье
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Медведев предрек Зеленскому судьбу Саакашвили
Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что Зеленского ждет судьба Саакашвили
23 августа 2023, 02:03

Фото: сайт Кремля

Украинский лидер Владимир Зеленский может столкнуться с той же участью, что и экс-глава Грузии Михаил Саакашвили, который послужил интересам Запада и впоследствии оказался за решеткой. Такую позицию выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем материале для «Аргументы и факты».
Медведев подчеркнул, что Запад делает упор на Зеленского.

«Очевидно, что судьба, предначертанная современному лидеру Украины, может быть столь же сложной, как и для его грузинского коллеги», — отметил он.
Медведев также выразил опасение, что Зеленский может столкнуться с еще более тяжелыми испытаниями, чем заключение.

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#украина
#зеленский
#запад
#медведев
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Медведев оценил идею присоединения к России Абхазии и Южной Осетии
Медведев: присоединение к России Южной Осетии и Абхазии может быть реализовано
23 августа 2023, 01:54

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя обсуждения о возможности вступления Грузии в НАТО, подчеркнул, что идея интеграции Южной Осетии и Абхазии в состав России может стать реальностью.
«Снова возникают обсуждения о принятии Грузии в НАТО... Мы не стремимся к повторению событий 2008 года и желаем решать конфликты на основе Устава ООН. Однако, если наши опасения подтвердятся, действовать будем решительно. Идея объединения Абхазии и Южной Осетии с Россией сохраняет свою актуальность. Она может осуществиться при определенных условиях», — выразил свою позицию Медведев в материале для «Аргументы и факты», где он обращался к событиям 2008 года.
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#дмитрий медведев
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#нато
#рф
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Медведев обвинил Запад в «липкой лжи» и лицемерии
Медведев: Запад тонет в своем лицемерии и «липкой лжи»
23 августа 2023, 01:48

Фото: официальный сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад тонет в собственном лицемерии, а заявления западных стран противоречат друг другу. Об этом он написал в своей статье для «АиФ».
«Сейчас Запад буквально тонет в своём лицемерии. Мечется и барахтается, наглотавшись своей липкой лжи. Одни заявления противоречат другим. Америка устремилась к выборам президента и уже расколота по вопросу Украины», — говорится в публикации.

Медведев добавил, что, как и в случае с Грузией и независимыми республиками Абхазия и Южная Осетия, Россия больше не слушает лживые обещания.

«У нас своя правда. И, как доказывает жизнь, она постепенно пробивает себе дорогу», - подчеркнул политик.

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#россия
#запад
#медведев
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