Врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова

Фото: сайт Минобороны РФ
Врио главкома ВКС РФ назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — цитирует агентство слова собеседника.
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